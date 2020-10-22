ента новостей

16:15
Ежегодный Форум «Социальный Петербург 2.0: формула роста» соберет представителей НКО
16:12
Открытый лекторий «Культура 2.0» в октябре и ноябре пройдет в онлайн-формате
12:47
Штурмовик Ил-2 восстановят военнослужащие ЗВО и мастера Невского ССЗ
12:11
Смольный обратился в Минэкономразвития с просьбой разрешить проверки управляющих компаний
11:49
Состоялось открытие четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»
11:38
В Петербурге без масок не пустят в общественный транспорт
11:33
В Ленобласти пройдет акции «Кабель жизни»
11:27
Троллейбусы Петербурга отметили день рождения
11:18
В Пушкине аферисты выманили у женщины более 2,4 миллиона рублей
11:14
В Ленобласти пьяного водителя полицейские задержали со стрельбой
10:59
В Ленобласти полицейские раскрыли серию краж с дачных участков
10:55
В Петербурге задержали закладчика растительных наркотиков
08:33
Пришлось выплатить 1 миллион рублей
08:32
Типы коронавируса
19:50
В Ленобласти военнослужащие подразделения спецназа ЗВО ознакомят юнармейцев региона с новейшими образцами вооружения
15:53
В Большом зале Филармонии выступит пианист Борис Березовский
15:18
Автоволонтеры акции #МыВместе в Санкт-Петербурге доставляют медиков до места работы
15:14
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют движение
14:34
Более 500 военнослужащих ЗВО, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, уволено в запас
12:08
В Петербурге мужчина выжил после падения с 9-го этажа
09:07
Без локдауна?
07:49
Учителя с коронавирусом
19:16
Как добровольцы и НКО помогают при чрезвычайных ситуациях
19:13
Форум «Социальный Петербург 2.0: формула роста»
19:10
В Ленобласти армейские повара соревновались в профессиональном мастерстве
19:09
Первые призывники из Санкт-Петербурга отправились на военную службу
13:21
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
12:42
В Петербурге лже-силовики выманили у пенсионера крупную сумму
10:47
Успешный опыт: как увлечь подростков на дистанционке
10:45
В Ленобласти нашли угнанные в Москве и Московской области автомобили
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Состоялось открытие четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»

Состоялось открытие четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»

0
69
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
artcinemafest.ru
На площадке Открытой киностудии «Лендок» 21 октября прошла торжественная церемония открытия IV Международного кинофестиваля «Влюблённые в искусство»

На площадке Открытой киностудии «Лендок» 21 октября прошла торжественная церемония открытия IV Международного кинофестиваля документального, игрового и анимационного кино о сохранении культурного наследия «Влюблённые в искусство» (МКФ). Организаторы, члены жюри и партнеры  традиционно поприветствовали зрителей, представили награды фестиваля и пожелали творческих успехов участникам.

«Уже в четвёртый раз пройдёт фестиваль, который мы назвали «Влюблённые в искусство», потому что мы собираем вместе неравнодушных, творческих, ищущих ответы на самые значимые социальные вопросы профессионалов, без остатка влюблённых в искусство! С каждым годом залы показов фестиваля становятся все более полными, к нам присоединяются новые участники, а мы, в лице гостей, номинантов и партнеров, обретаем новых единомышленников и друзей», – отметил в приветствии генеральный продюсер МКФ Илья Михайлов-Соболевский.

На красной дорожке кинофестиваля собрались представители профессионального киносообщества – режиссеры, продюсеры, сценаристы, актеры театра и кино, участники конкурса и представители социально-ответственного бизнеса и не коммерческих организаций. Закончилась церемония открытия показом картины режиссера Юлии Бобковой «Станиславский. Жажда жизни». Герои фильма – современные режиссеры театра и кино – показывают, как метод Станиславского влияет на их каждодневную работу.

В этом году на конкурс поступило более 300 заявок из России, Украины, Беларуси, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Швеции, Италии, Ирана, Индии, Франции, Греции, Испании и Китая. В фестивальную программу отобран 41 фильм. Авторы и их картины поборются за награды в следующих номинациях: документальное кино, игровое короткометражное кино, дебютное кино и кино в Online. Дополнительно будут выбраны обладатели Гран-при фестиваля и специального приза. Режиссер лучшей киноленты получит грант на съемку документального портрета о победителе «Фестиваля труда» – корпоративного конкурса профессионального мастерства ООО «Газпром переработка».

«Цели кинофестиваля абсолютно органичны нашей политике социально-ответственного партнерства. Конкурс дает возможность начинающим режиссерам показать свои работы и выйти на совсем иной уровень профессионализма. Так же и наш Фестиваль труда – корпоративный конкурс профессионального мастерства дает такую возможность работникам газоперерабатывающей отрасли. 24 октября мы узнаем имя режиссера, который будет работать над документальным портретом. Однако и в следующем году мы планируем продолжить сотрудничестве с талантливыми участниками конкурса, чтобы создавать совместные проекты», – рассказала Юлия Митрофанова, начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром переработка».

Кинопоказы программы МКФ пройдут на площадках «Лендок» и «Севкабель Порт» с 22 по 24 октября. Для того, чтобы стать зрителем необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте www.artcinemafest.ru.

Справочно: Международный кинофестиваль документального, игрового и анимационного кино о сохранении культурного наследия «Влюблённые в искусство» был создан для сохранения мирового культурного наследия, продвижения российской культуры и объединения всех причастных к искусству. Уникальность мероприятия в том, что организаторы предоставили возможность любому талантливому начинающему режиссеру показать свои творения и выйти на совершенно иной уровень профессионализма.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-09-2020, 13:26
В Петербурге пройдет Международный кинофестиваль документального кино
9-10-2017, 18:17
Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт» стал официальным партнером VI СПбМКФ
25-09-2016, 18:59
Открытие 26-го кинофестиваля
5-09-2019, 14:33
Открытие XXIX кинофестиваля «Послание к человеку»
18-10-2017, 17:45
На VI СПбМКФ объявят «Меценатов года»
23-09-2017, 16:26
Фестиваль "Современное искусство в традиционном музее"

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
262
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
290
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
419
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
693
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
Наверх