Состоялось открытие четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»

На площадке Открытой киностудии «Лендок» 21 октября прошла торжественная церемония открытия IV Международного кинофестиваля документального, игрового и анимационного кино о сохранении культурного наследия «Влюблённые в искусство» (МКФ). Организаторы, члены жюри и партнеры традиционно поприветствовали зрителей, представили награды фестиваля и пожелали творческих успехов участникам.

«Уже в четвёртый раз пройдёт фестиваль, который мы назвали «Влюблённые в искусство», потому что мы собираем вместе неравнодушных, творческих, ищущих ответы на самые значимые социальные вопросы профессионалов, без остатка влюблённых в искусство! С каждым годом залы показов фестиваля становятся все более полными, к нам присоединяются новые участники, а мы, в лице гостей, номинантов и партнеров, обретаем новых единомышленников и друзей», – отметил в приветствии генеральный продюсер МКФ Илья Михайлов-Соболевский.

На красной дорожке кинофестиваля собрались представители профессионального киносообщества – режиссеры, продюсеры, сценаристы, актеры театра и кино, участники конкурса и представители социально-ответственного бизнеса и не коммерческих организаций. Закончилась церемония открытия показом картины режиссера Юлии Бобковой «Станиславский. Жажда жизни». Герои фильма – современные режиссеры театра и кино – показывают, как метод Станиславского влияет на их каждодневную работу.

В этом году на конкурс поступило более 300 заявок из России, Украины, Беларуси, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Швеции, Италии, Ирана, Индии, Франции, Греции, Испании и Китая. В фестивальную программу отобран 41 фильм. Авторы и их картины поборются за награды в следующих номинациях: документальное кино, игровое короткометражное кино, дебютное кино и кино в Online. Дополнительно будут выбраны обладатели Гран-при фестиваля и специального приза. Режиссер лучшей киноленты получит грант на съемку документального портрета о победителе «Фестиваля труда» – корпоративного конкурса профессионального мастерства ООО «Газпром переработка».

«Цели кинофестиваля абсолютно органичны нашей политике социально-ответственного партнерства. Конкурс дает возможность начинающим режиссерам показать свои работы и выйти на совсем иной уровень профессионализма. Так же и наш Фестиваль труда – корпоративный конкурс профессионального мастерства дает такую возможность работникам газоперерабатывающей отрасли. 24 октября мы узнаем имя режиссера, который будет работать над документальным портретом. Однако и в следующем году мы планируем продолжить сотрудничестве с талантливыми участниками конкурса, чтобы создавать совместные проекты», – рассказала Юлия Митрофанова, начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром переработка».

Кинопоказы программы МКФ пройдут на площадках «Лендок» и «Севкабель Порт» с 22 по 24 октября. Для того, чтобы стать зрителем необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте www.artcinemafest.ru .

Справочно: Международный кинофестиваль документального, игрового и анимационного кино о сохранении культурного наследия «Влюблённые в искусство» был создан для сохранения мирового культурного наследия, продвижения российской культуры и объединения всех причастных к искусству. Уникальность мероприятия в том, что организаторы предоставили возможность любому талантливому начинающему режиссеру показать свои творения и выйти на совершенно иной уровень профессионализма.