Состоялось открытие четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»

На площадке Открытой киностудии «Лендок» 21 октября прошла торжественная церемония открытия IV Международного кинофестиваля документального, игрового и анимационного кино о сохранении культурного наследия «Влюблённые в искусство» (МКФ). Организаторы, члены жюри и партнеры традиционно поприветствовали зрителей, представили награды фестиваля и пожелали творческих успехов участникам.
На красной дорожке кинофестиваля собрались представители профессионального киносообщества – режиссеры, продюсеры, сценаристы, актеры театра и кино, участники конкурса и представители социально-ответственного бизнеса и не коммерческих организаций. Закончилась церемония открытия показом картины режиссера Юлии Бобковой «Станиславский. Жажда жизни». Герои фильма – современные режиссеры театра и кино – показывают, как метод Станиславского влияет на их каждодневную работу.
В этом году на конкурс поступило более 300 заявок из России, Украины, Беларуси, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Швеции, Италии, Ирана, Индии, Франции, Греции, Испании и Китая. В фестивальную программу отобран 41 фильм. Авторы и их картины поборются за награды в следующих номинациях: документальное кино, игровое короткометражное кино, дебютное кино и кино в Online. Дополнительно будут выбраны обладатели Гран-при фестиваля и специального приза. Режиссер лучшей киноленты получит грант на съемку документального портрета о победителе «Фестиваля труда» – корпоративного конкурса профессионального мастерства ООО «Газпром переработка».
Кинопоказы программы МКФ пройдут на площадках «Лендок» и «Севкабель Порт» с 22 по 24 октября. Для того, чтобы стать зрителем необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте www.artcinemafest.ru.
Справочно: Международный кинофестиваль документального, игрового и анимационного кино о сохранении культурного наследия «Влюблённые в искусство» был создан для сохранения мирового культурного наследия, продвижения российской культуры и объединения всех причастных к искусству. Уникальность мероприятия в том, что организаторы предоставили возможность любому талантливому начинающему режиссеру показать свои творения и выйти на совершенно иной уровень профессионализма.