В Ленобласти освятили храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

Вчера губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил церемонию освящения храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Приозерском районе. Архиерейский Чин совершил епископ Выборгский и Приозерский Варнава в сослужениии священников Приозерского благочиния и других приходов епархии.

В своем выступлении губернатор отметил особое значение храма как символа веры и духовности для жителей региона. Он подчеркнул, что Богородица всегда была заступницей и защитницей Руси и православных христиан. Ее образ воплощает собой самые важные и вечные ценности: уважение к старшим, любовь к детям, трудолюбие и веру в Бога и Отечество.

Губернатор призвал всех собравшихся не терять веру, особенно в непростое время. Вера, по его словам, поддерживает и укрепляет, направляет и дает силы. Он сослался на слова предков, которые говорили, что наше дело правое, и Победа будет за нами.

Помимо губернатора, в церемонии освящения приняли участие представители районной администрации, общественных организаций, жители Приозерского района и гости из других населенных пунктов.

Освящение храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» стало значимым событием для православных жителей Приозерского района. Новый храм станет местом духовного общения и молитвы, а также символом единства и сплоченности православных христиан.