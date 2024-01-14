ента новостей

12:03
В Ленобласти освятили храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
11:54
В Сланцах задержали разбойника-рецидивиста, напавшего на местного жителя
11:49
В Красносельском районе задержали курьера мошенников
22:40
Хоккейный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга после трёх крупных побед подряд уступил «Зауралью» в гостях со счётом 1:3
12:33
В Колпино мужчина выстрелил вверх, когда женщина кормила бездомную собаку
12:25
Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали
21:52
СКА победил «Спартак» со счётом 5:2, но это не помешало Илье Ковальчуку набрать юбилейное очко в КХЛ
13:35
В Ротонде Мариинского дворца состоялся вечер памяти Елены Образцовой
12:01
В Ленобласти раскрыли кражу самосвала
11:27
В Ленобласти раскрыли мошенничество в отношении пенсионерки из Вырицы
11:22
В Московсом районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста
11:17
В Невском районе задержали молодого мужчину за обман 91-летней петербурженки
11:10
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине в Шушарах
09:31
МВД привлечет искусственный интеллект к поиску правонарушителей
16:56
СКА всухую обыграл «Витязь», трижды забросив в большинстве
14:54
В Петербурге задержали троих молодых людей за нападение на курьера
14:42
В Колпино пенсионер продал квартиру и передал мошенникам более 4,6 млн рублей
14:35
В Приморском районе иномарка сбила 16-летнего подростка
14:14
В Ленобласти 28 образовательных организаций получили новый автотранспорт
14:08
Места дислокации передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 11 по 14 января
12:03
В Петербурге задержали злоумышленника, похитевшего икону из храма на улице Софьи Ковалевской
11:54
В Ленобласти в лобовом ДТП пострадали три человека
10:25
В Гатчине задержали мигранта, напавшего на ребенка
10:17
В Ленобласти в ДТП пострадал 10-летний пассажир "Great Wall"
20:14
В Санкт-Петербурге прошел шахматный фестиваль «Рождественский»
19:56
В Гатчине завершились Всероссийские соревнования по бадминтону «Русская зима»
14:04
В Ленобласти эвакуатор сбил двоих пешеходов
13:47
В Ленобласти ликвидировано свыше 250 стихийных свалок
13:06
Полиция Петербурга задержала ещё одного поджигателя покрышек
13:00
Выставка Эдуарда Мойсейкова «Русь многоликая»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти освятили храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

В Ленобласти освятили храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В Приозерском районе Ленобласти освятили храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

Вчера губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил церемонию освящения храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Приозерском районе. Архиерейский Чин совершил епископ Выборгский и Приозерский Варнава в сослужениии священников Приозерского благочиния и других приходов епархии.

В своем выступлении губернатор отметил особое значение храма как символа веры и духовности для жителей региона. Он подчеркнул, что Богородица всегда была заступницей и защитницей Руси и православных христиан. Ее образ воплощает собой самые важные и вечные ценности: уважение к старшим, любовь к детям, трудолюбие и веру в Бога и Отечество.

Губернатор призвал всех собравшихся не терять веру, особенно в непростое время. Вера, по его словам, поддерживает и укрепляет, направляет и дает силы. Он сослался на слова предков, которые говорили, что наше дело правое, и Победа будет за нами.

Помимо губернатора, в церемонии освящения приняли участие представители районной администрации, общественных организаций, жители Приозерского района и гости из других населенных пунктов.

Освящение храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» стало значимым событием для православных жителей Приозерского района. Новый храм станет местом духовного общения и молитвы, а также символом единства и сплоченности православных христиан.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-08-2023, 15:57
В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение
11-07-2013, 10:36
В Славянке появится храм иконы Божией Матери Скоропослушницы
4-11-2022, 13:13
В Петербурге прошло богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери
10-01-2024, 12:49
В Петербурге из храма на улице Софьи Ковалевской украли икону
11-01-2024, 12:03
В Петербурге задержали злоумышленника, похитевшего икону из храма на улице Софьи Ковалевской
23-01-2019, 09:44
В Ленобласти пытались обокрасть храм

Происшествия на дорогах

0
244
11-01-2024, 14:35
В Приморском районе иномарка сбила 16-летнего подростка
0
249
11-01-2024, 11:54
В Ленобласти в лобовом ДТП пострадали три человека
0
199
11-01-2024, 10:17
В Ленобласти в ДТП пострадал 10-летний пассажир "Great Wall"
0
577
10-01-2024, 14:04
В Ленобласти эвакуатор сбил двоих пешеходов
Наверх