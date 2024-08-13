Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» — это уникальное культурное событие, которое проходит в городе Тихвин. Фестиваль посвящен духовно-нравственному кино, и его главная цель — продвижение фильмов, которые затрагивают важные моральные и духовные темы.
Идея создания фестиваля принадлежит Преосвященнейшему Мстиславу, Епископу Тихвинскому и Лодейнопольскому. Он предложил концепцию мероприятия, выбрал место проведения и дал фестивалю его название.
По благословению преосвященнейшего Мстислава Фестиваль проходит в Тихвине, в великий православный праздник “Святой Покров Пресвятой Владычицы наше Богородицы”. Согласно преданию, Богородица спасла христиан от нашествия врагов покрыв их своим омофором.
Программа Фестиваля включает церемонии открытия и награждения, показы фильмов, встречи с режиссерами и актерами. Участники фестиваля — известные кинематографисты, и начинающие таланты. Фестиваль принимает короткометражные документальные, игровые, анимационные и телевизионные фильмы с духовным смыслом по темам “Богородица Дево радуйся!”, “Между временем и вечностью…”
Прием заявок
Сообщаем, что ПРОДОЛЖАЕТСЯ прием заявок на участие в фестивале 2024 года! Это уникальная возможность для творческих людей и кинематографистов представить свои работы на одной из самых значимых Фестивальных площадок для православного кино.
Предварительная программа:
5-10 октября:
— Предпоказы отобранных Жюри фильмов на фестивальных площадках в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
11 октября:
— Открытие и просмотр кино и анимационных фильмов на Детской секции Кинофестиваля.
12 октября:
— Торжественное открытие Кинофестиваля с участием почётных гостей, известных артистов и исполнителей.
13 октября:
— Традиционный день просмотра фильмов, номинированных на призы Кинофестиваля.
14 октября:
— Праздничная Литургия «Покров Пресвятой Богородицы» в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре
— Праздничная Церемония награждения победителей во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова
Основные Цели и Задачи Мероприятия
Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» преследует несколько ключевых целей:
- Популяризация духовно-нравственного кино, привлечение внимания к авторам, исследующих темы веры, нравственности, духовного поиска.
Мы стремимся привлекать внимание зрителей к произведениям, которые могут вдохновить и поддержать их на пути духовного развития.
- Поддержка талантливых кинематографистов
Мы готовы предоставить авторам возможность показать свои работы на пост-показах, в киноклубах, мастер классах Фестиваля, получить признание за свои достижения в области православного кино.
Ждём Вас! Подробности и условия участия можно найти на нашей официальной странице в Контакте https://vk.com/wall-197070526_856, и на сайте https://tikhvin-fest.ru/about
О Кинофестивале
Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» учрежден Тихвинской Епархией Московского Патриархата Русской православной церкви и Конгрессно-выставочным Фондом «Северная Пальмира» при поддержке Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Соорганизатор — Государственный драматический Театр «На Литейном».
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив @pfci.grants.