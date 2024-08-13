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Питерец.ру » Культура » Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская»

Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
tikhvin-fest.ru
Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» — это уникальное культурное событие, которое проходит в городе Тихвин.

Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» — это уникальное культурное событие, которое проходит в городе Тихвин. Фестиваль посвящен духовно-нравственному кино, и его главная цель — продвижение фильмов, которые затрагивают важные моральные и духовные темы.

Идея создания фестиваля принадлежит Преосвященнейшему Мстиславу, Епископу Тихвинскому и Лодейнопольскому. Он предложил концепцию мероприятия, выбрал место проведения и дал фестивалю его  название.

По благословению преосвященнейшего Мстислава Фестиваль проходит в Тихвине, в великий православный праздник “Святой Покров Пресвятой Владычицы наше Богородицы”. Согласно преданию, Богородица спасла христиан от нашествия врагов покрыв их своим омофором.

Программа Фестиваля включает церемонии открытия и награждения, показы фильмов, встречи с режиссерами и актерами. Участники фестиваля —  известные кинематографисты, и начинающие таланты. Фестиваль принимает короткометражные документальные, игровые, анимационные и телевизионные фильмы с духовным смыслом по темам “Богородица Дево радуйся!”, “Между временем и вечностью…”

Прием заявок

Сообщаем, что ПРОДОЛЖАЕТСЯ прием заявок на участие в фестивале 2024 года! Это уникальная возможность для творческих людей и кинематографистов представить свои работы на одной из самых значимых Фестивальных площадок для православного кино.

Предварительная программа:

5-10 октября:

— Предпоказы отобранных Жюри фильмов на фестивальных площадках в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

11 октября:

— Открытие и просмотр кино и анимационных фильмов на Детской секции Кинофестиваля.

12 октября:

— Торжественное открытие Кинофестиваля с участием почётных гостей, известных артистов и исполнителей.

13 октября:

— Традиционный день просмотра фильмов, номинированных на призы Кинофестиваля.

14 октября:

— Праздничная Литургия «Покров Пресвятой Богородицы» в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре

— Праздничная Церемония награждения победителей во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова

Основные Цели и Задачи Мероприятия

Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» преследует несколько ключевых целей:

  1. Популяризация духовно-нравственного кино, привлечение внимания к авторам, исследующих темы веры, нравственности, духовного поиска.
    Мы стремимся привлекать внимание зрителей к произведениям, которые могут вдохновить и поддержать их на пути духовного развития.
  2. Поддержка талантливых кинематографистов
    Мы готовы предоставить авторам возможность показать свои работы на  пост-показах, в киноклубах, мастер классах Фестиваля, получить признание за свои достижения в области православного кино.

Ждём Вас! Подробности и условия участия можно найти на нашей официальной странице в Контакте https://vk.com/wall-197070526_856, и на сайте https://tikhvin-fest.ru/about

О Кинофестивале

Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская» учрежден Тихвинской Епархией Московского Патриархата Русской православной церкви и Конгрессно-выставочным Фондом «Северная Пальмира» при поддержке Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Соорганизатор — Государственный драматический Театр «На Литейном».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив @pfci.grants.

Источник: Тихвинский кинофестиваль
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