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Питерец.ру » Культура » Мультимедийный концерт «Vivaldi Live» в Филармонии

Мультимедийный концерт «Vivaldi Live» в Филармонии

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича  состоится грандиозный концерт «Вивальди Live»

5 мая в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича – в одном из лучших камерных залов в мире, обладающий уникальной акустикой, состоится грандиозный концерт «Вивальди Live» в исполнении ансамбля мелодических ударных инструментов «Impulse Percussion».

Мультимедийный концерт «Vivaldi Live» - синтез музыки, живописи, поэзии и новых компьютерных технологий. Уникальный проект по своему формату, эффект полного погружения в живопись обеспечивают мощный проектор и объёмное звучание ансамбля.

В первом отделении ансамбль «Impulse Percussion», представит публике необычную аранжировку полного цикла "Времен года" с использованием мелодических ударных инструментов и шумовых эффектов, позволит погрузиться в эпоху барокко, прочувствовать неповторимую эстетику и лучше понять образную систему музыки и живописи.

Во втором отделение музыканты ансамбля «Impulse Percussion», предложат зрителям хиты мировой классики, вы услышите произведения таких композиторов, как: Бизе, Григ, Римский – Корсаков, Равель, Штраус и др.

Артисты ансамбля вдохнут новую жизнь в наследие классиков, наполняя его энергией современных мелодий и ритмов. Каждое выступление ансамбля «Impulse Percussion» – это перфоманс, шоу, музыкальный театр, который превращается в праздник для слушателей всех возрастов.

Начало в 19.00.


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