Концерт музыки Антонио Вивальди в Эрмитаже

Цикл концертов «Времена года» Антонио Вивальди принадлежит к числу самых популярных произведений всех времен. Для многих само имя Вивальди является синонимом «Времен года» и наоборот, хотя он написал массу других произведений. Даже в сравнении с другими гениальными сочинениями великого итальянца, эти концерты демонстрируют поразительное новаторство композитора в области барочного концерта, раскрывает все самые неповторимые черты и интонации, свойственные его стилю. Вивальди необыкновенно тонко чувствовал музыку и каждый инструмент наделял особой душой: скрипка в его произведениях олицетворяет самое сокровенное, что есть в человеке. Музыку Вивальди, в особенности концерты цикла «Времена года», не спутаешь с музыкой других композиторов. Многие авторитетные исследователи культуры эпохи барокко считают этот цикл вершиной инструментальной музыки всего восемнадцатого столетия, повлиявшей на всё дальнейшее развитие мирового музыкального искусства, и с этим трудно не согласиться.

Кроме того, в этот вечер прозвучат арии из опер Вивальди, которые составляют «золотой фонд» мировой вокальной музыки, концерты из цикла «Гармоническое вдохновение», и его блестящие произведения для флейты, написанные с той же невероятной фантазией и изобретательностью, что и самые известные сочинения для скрипки.

Исполнители: солистка - з.а.России Виктория Евтодьева (сопрано), солист - Фёдор Шуляковский (блок-флейта), руководитель и солист: Владимир Шуляковский (скрипка).

Начало в 20.00

17 апреля Большой Итальянский просвет Государственного Эрмитажа (Дворцовая набережная, д. 34)