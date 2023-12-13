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Питерец.ру » Культура » Концерт ансамбля «Коловорот» в Историческом парке

Концерт ансамбля «Коловорот» в Историческом парке

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28
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В музейно-выставочном центре "Россия - моя история" состоится концерт ансамбля "Коловорот"

16 декабря в 17.00 в музейно-выставочном центре "Россия - моя история" состоится концерт ансамбля "Коловорот". Зажигательные казачьи песни поднимут предновогоднее настроение и настроят на приятные предпраздничные хлопоты!

Коллектив был основан в 2002 году, в его репертуаре - казачьи песни и песни славянских народов в оригинальных аранжировках, а также музыкальные произведения мировой классики. Сочетание академической школы вокала и народных традиций отличает ансамбль «Коловорот» от других коллективов этого направления. В аранжировках используются баян, барабаны, этнические ударно-шумовые инструменты. Значительная часть народных песен исполняется а капелла. Коллектив является лауреатом международных фестивалей и городских конкурсов.

Руководитель ансамбля Алексей Петухов. Концертмейстер Артём Груша.

Вход на концерт свободный. Приглашаются все желающие. 0+

Адрес: Бассейная ул., 32.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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