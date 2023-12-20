Перед Новым годом в «Колизее» разгорятся испанские страсти

«Кармен» - это захватывающий фламенко-спектакль, созданный Натальей Зайковой. От первой до последней минуты он удерживает зал в напряжении. В этом спектакле вы сможете насладиться выступлениями лучших исполнителей России, которые привнесут вечеру страсть, вокал, музыку, театр и испанский темперамент. Кармен в этом спектакле - не просто девушка с табачной фабрики, она является наследницей ритуалов, танца и искусства фламенко. Создателям шоу удалось выделить основу фламенко из многовекового наследия, передавая сплетения звуков, ритмов и чувств, которые содержат всю информацию, переданную от предков. В этом спектакле мелодия обретает телесную чувственность, а тело становится музыкальным инструментом, создавая настоящую магию. Наталья Зайкова, создатель спектакля, говорит, что у нее нет предпочтения к какому-то определенному стилю фламенко, она интересуется всеми жанрами, так как каждый из них позволяет выразить себя. В спектакле задействованы три составляющие фламенко: страстное пение, экспрессивный танец и плач гитары. Они сливаются воедино, чтобы передать всю страсть и эмоции, заложенные в легенду о свободолюбивой цыганке. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца, авторского видеоряда и светового дизайна, чтобы создать наиболее полное и яркое впечатление.

Режиссер постановщик: Наталья Зайкова. Театр фламенко FABRICA DE TABACO

Начало в 19.00. Продолжительность 1 час 30 минут. Спектакль идет без антракта.

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