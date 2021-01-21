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Питерец.ру » Культура » Концерт «Лучшие оперные арии барокко»

Концерт «Лучшие оперные арии барокко»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Филармония
В Большом зале филармонии пройдет концерт “Лучшие оперные арии барокко»

Барочная капелла Quantum Satis (в переводе – «Сколько потребуется») — это, петербургский филиал главного российского барочного оркестра Pratum Integrum. Под руководством скрипача Сергея Фильченко лучшие музыканты-аутентисты Москвы и Петербурга добиваются эталонного и вместе с тем оригинального звучания, выступая с 2015 года в Эрмитажном театре, Большом зале филармонии, Академической Капелле, концертном зале Мариинского театра и др.
Юный коллектив состоит из опытных музыкантов-солистов, известных в обеих столицах и активно пропагандирующих аутентичную манеру исполнительства. Не только особый, бережный подход к музыкальному материалу и звукоизвлечению делают подобный проект редким и интересным. Стоит упомянуть, что артисты используют в концерте старинные инструменты эпохи написания исполняемой музыки и жильные струны, технология изготовления которых не изменилась с XVII века.
Рождение коллектива состоялось на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии в 2017 году в проекте с выдающимся танцором, Заслуженным артистом РФ Фарухом Рузиматовым. Оркестр исполнил произведения Телемана, Вивальди, Корелли, Джемениани. Публике была представлена «Павана Мавра» по мотивам музыкальных шедевров Г.Пёрселла. Также в концерте принимала участие известная меццо-сопрано Дарья Телятникова. Под управлением Сергея Фильченко коллектив существовал уже несколько лет до упомянутого события, активно принимая участие в насыщеной событиями музыкальной жизни Петербурга, но имя приобрёл лишь на этом проекте.
Яркое выступление позволило получить приглашение и на другие прославленные площадки города - концертный зал Мариинского театра, гербовый зал Эрмитажа и Эрмитажный театр. А в ноябре 2018 года "Qantum satis" выступил в рамках фестиваля «Дягилев. P.S.» в Капелле при участии солистов - Ю.Миненко (Австрия) и А.Горбачёвой-О'Гилви (Великобритания).
Художественным руководителем, концертмейстером и солистом является лауреат международных конкурсов, один из пионеров аутентичного исполнительства в России Сергей Фильченко.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

30 января, суббота 20:00. Большой зал.

“Лучшие оперные арии барокко»

Ансамбль “QUANTUM SATIS”

Художественный руководитель - Сергей Фильченко

Солистки - Дарья Телятникова меццо-сопрано

Любовь Шаромова сопрано

ТЕЛЕМАН. Увертюра-сюита ми минор для струнных и бассо-континуо ГЕНДЕЛЬ. "Crude furie" ария Ксеркса из оперы "Ксеркс"

МОРЛИ. "Leave now, Mine Eyes" дуэт

ГЕНДЕЛЬ. Арии "Lascia chio pianga" Альмирены, "Venti turbini" Ринальдо из оперы “Ринальдо”

ВИВАЛЬДИ. Концерт соль минор для струнных и бассо-континуо

КОРЕЛЛИ. Кончерто гроссо, соч. 6 № 8, "Рождественский концерт"

ГЕНДЕЛЬ. Ария Руджеро из оперы "Альцина”

МОРЛИ. "When lo, by break of morning" дуэт

ГЕНДЕЛЬ. "Cara sposa" ария Ринальдо из оперы “Ринальдо”

"Doppo Notre" ария Ариоданта из оперы “Ариодант”

ВИВАЛЬДИ. Трио-соната "La Folia" для струнных и бассо-континуо

Источник: Филармония
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