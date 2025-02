Праздник музыки: большой юбилейный концерт Хиблы Герзмава!

19 марта 2025 года на главной сцене Санкт-Петербурга БКЗ «Октябрьский»» состоится долгожданный большой юбилейный концерт Народной артистки России Хиблы Герзмавы в сопровождении джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева, в рамках цикла юбилейных концертов Хибле Герзмава – 55! Звезда мировой сцены Хибла Герзмава представит специальную джазовую программу.

Блистательная Хибла Герзмава, чьи джазовые выступления полюбились публике не менее чем оперные спектакли с ее участием, исполнит популярные джазовые стандарты, любимые песни и классические произведения в джазовой обработке. Прозвучат «Fly Me to the Moon», «Bésame mucho», «Smile» и другие эвергрины, кроссоверы классических арий - арии Лауретты Пуччини, арии Джудитты из одноименной оперетты Франца Легара, песенки Сольвейг из оперы «Пер Гюнт» Эдварда Грига. «Отечественную» часть программы представят нестареющие шлягеры «Я шагаю по Москве», «Ветер перемен», «Дороги любви», «Весна идет», и, конечно, «Подмосковные вечера».

Вместе с примадонной в этот вечер выступят ведущие джазовые музыканты России: Сергей Макеев (клавишные), Александр Дитковский (труба, флюгельгорн), Дмитрий Ирьянов (альт-саксофон), Евгений Волошин (тенор-саксофон), Валерий Черноок (ударные) и другие.

Хибла Герзмава – народная артистка России и Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов, неоднократная обладательница Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат Государственной премии Российской Федерации за вклад в развитие мирового и отечественного оперного искусства, солистка Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, основатель международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Певица выступает на главных мировых оперных сценах, сотрудничает с прославленными дирижерами, солистами и ведущими оркестрами. Влюбленная в джаз, Хибла продолжает творческий поиск в этом жанре.

Хибле Герзмава – 55! Большой юбилейный концерт!

19 марта 2025 г, начало в 19.00

Большой концертный зал «Октябрьский»

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.6

6+