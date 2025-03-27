Инструментальный концерт «Штраус-гала» в исполнении Балтийского малого симфонического оркестра состоится 3 апреля в Большом Итальянском просвете Государственного Эрмитажа. Гостей вечера ждет головокружительная музыка имперской Вены: прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов.

Вальсы венского композитора по праву считаются эталоном танцевальной музыки, их исполняют на балах во всем мире.

Музыкальные шедевры семьи Штраусов наполнены красотой, оптимизмом и жизнелюбием, которые покоряют и завораживают миллионы слушателей, превращая каждое исполнение в незабываемый праздник.

Великолепная музыка создаст волшебную атмосферу и станет лучшим подарком для вас и ваших близких.

Начало в 20.00

3 апреля Большой Итальянский просвет Государственного Эрмитажа (Дворцовая набережная, д. 34)