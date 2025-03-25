Концерт Заслуженной артистки России Марины Капуро

8 апреля в концертном зале «Колизей» долгожданный концерт любимицы петербуржцев, Заслуженной Артистки России МАРИНЫ КАПУРО

Обладательница редкого по красоте голоса, певица давно завоевала любовь поклонников по всей стране. Её незабываемые песни, такие как «Маменька», «В горнице», «Летела гагара», «Маленький остров», «Сядь в поезд» и многие другие, стали всенародными хитами.

В программе концерта, которую певица «по-петербургски» назвала «Белая Ночь», прозвучат не только известные хиты, но и новые композиции. В частности, песни из нового Альбома «Тальяночка» на стихи любимого российского поэта Сергея ЕСЕНИНА, 130-летний юбилей которого в этом году будет отмечаться по всей стране.

И конечно, зрителей ожидают музыкальные сюрпризы от МАРИНЫ КАПУРО и её группы «ЯБЛОКО-2.0», с которой певица выступает много лет.

Концерт пройдёт в двух отделениях с антрактом.

Ждём вас 8 апреля в концертном зале «КОЛИЗЕЙ» на праздник МУЗЫКИ, который подготовила МАРИНА КАПУРО и её группа для петербуржцев и гостей нашего города!

Начало в 19.00