Выставка «Малые формы – большие чувства»

Выставка известного скульптора-керамиста Маргариты Соловьвой-Ефимовой «Малые формы – большие чувства» приурочена к 90-летию со дня рождения мастера, который обладает поистине уникальным пластическим даром. На экспозиции будут представлены произведения скульптуры, керамики и графики.

Керамика составляет главное содержание искусства мастера. Скульптор создает разнообразные по движению и цветовому решению условные плоскостные фигуры, которые она расписывает и наполняет внутренней экспрессией. Клоуны и клоунессы, передающие состояние праздничного воодушевления, рядом с ними – взрослые и дети с воздушными шарами, чудаки немного не от мира сего, странные персонажи с крыльями – то ли люди, то ли ангелы. Эти лаконичные образы, с их характерами и настроениями, художник объединяет в живые, подвижные пространственные композиции.

Маргарита Соловьева-Ефимова выработала собственную цвето-пластическую манеру, определившую её особое место в художественной среде второй половины ХХ века. «Мягкость», ненавязчивость красочных решений во многом определяют ощущение эмоционального тепла, исходящего от её произведений.

Закрытый для публики вернисаж пройдет 31 марта:

19:00 – «Малые формы – большие чувства» Маргариты Соловьвой-Ефимовой (2 этаж)