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Питерец.ру » Культура » Выставка «Малые формы – большие чувства»

Выставка «Малые формы – большие чувства»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
mispxx-xxi.ru
1 апреля Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков представит юбилейную выставку петербургской художницы Маргариты Соловьевой-Ефимовой

Выставка известного скульптора-керамиста Маргариты Соловьвой-Ефимовой «Малые формы – большие чувства» приурочена к 90-летию со дня рождения мастера, который обладает поистине уникальным пластическим даром. На экспозиции будут представлены произведения скульптуры, керамики и графики.

Керамика составляет главное содержание искусства мастера. Скульптор создает разнообразные по движению и цветовому решению условные плоскостные фигуры, которые она расписывает и наполняет внутренней экспрессией. Клоуны и клоунессы, передающие состояние праздничного воодушевления, рядом с ними – взрослые и дети с воздушными шарами, чудаки немного не от мира сего, странные персонажи с крыльями – то ли люди, то ли ангелы. Эти лаконичные образы, с их характерами и настроениями, художник объединяет в живые, подвижные пространственные композиции.

Маргарита Соловьева-Ефимова выработала собственную цвето-пластическую манеру, определившую её особое место в художественной среде второй половины ХХ века. «Мягкость», ненавязчивость красочных решений во многом определяют ощущение эмоционального тепла, исходящего от её произведений.

Закрытый для публики вернисаж пройдет 31 марта:
19:00 – «Малые формы – большие чувства» Маргариты Соловьвой-Ефимовой (2 этаж)

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
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