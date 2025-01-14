25 января в 19:00 в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится первая премьера 2025 года — спектакль «Счастливые дни Соколовой Ирины». Постановка к юбилею выдающейся актрисы, легенды театрального Петербурга, народной артистки России Ирины Леонидовны Соколовой станет первым ярким событием в череде мероприятий, которые пройдут в ТЮЗе в рамках празднования юбилея актрисы. Так ТЮЗ — родной театр Ирины Соколовой — открывает юбилейный год актрисы!

Творчество Ирины Соколовой — уникальное явление в театральной жизни не только Санкт-Петербурга, но и России. На ее ролях выросло не одно поколение петербуржцев: Конёк-горбунок («Конёк-горбунок»), Бемби («Бемби»), Гена («Радуга зимой»), Офелия («Гамлет»), Дюшка («Весенние перевертыши»), Кошка («Кошка, которая гуляла сама по себе»), Маленький принц («Маленький принц») и многие-многие другие.

Ее имя давно и по праву вписано в историю современного театра. В 2021 году Ирине Соколовой был вручен Специальный приз Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Режиссёр спектакля — лауреат Государственной премии РСФСР имени К. Станиславского Геннадий Тростянецкий, чьи спектакли, созданные на основе подлинных человеческих свидетельств, не раз становились значительными событиями в истории театральной России.

«Счастливые дни Соколовой Ирины» — это спектакль о жизни и судьбе актрисы Ирины Соколовой, встреча с которой навсегда оставалась и остается в памяти тех, кто видел ее на сцене или просто случайно оказывался рядом.

Геннадий Тростянецкий о спектакле: «Более чем 30 часов разговоров с Актрисой, ее коллегами, родными и близкими вылились в особую композицию, где в эпизоды реальной жизни Ирины Соколовой вторгаются сцены из спектаклей, в которых она играла. Вторгаются — значит, продолжают их или вступают в конфликт — такая структура заново открыла нам поразительную по точности пушкинскую мысль: «Бывают странные сближенья».

Выбраны наиболее драматичные, подчас трагичные, реальные эпизоды, но и они полны улыбки и юмора, без чего невозможно представить себе творчество Ирины Соколовой.

Спектакль об Актрисе, и все трансформации в нем (и персонажей, и даже пространства) будут исполнены актерами. В нашу творческую группу вошло три поколения, и на долю самых юных — Татьяны Алпатовой и Софьи Шершнёвой — пришлась работа над сценами из легендарных спектаклей: «Радуга зимой», «Жила-была девочка», «Бонжур, месье Перро!», «Не уходи никогда!», «Весенние перевертыши», «Тимми, ровесник мамонта» и конечно, «Конёк-горбунок». Видеоряд, музыка, подлинные детали реквизита явятся зрителю так же, как свидетельства Времени».

Над художественным оформлением работает художник Стефания Граурогкайте, она создает атмосферу из немногих, но важных деталей — черная доска, мел, швейная машинка «Зингер», сценические костюмы актрисы и фрагмент красного бархатного занавеса.

Режиссёр-постановщик — Геннадий Тростянецкий

Художник-постановщик — Стефания Граурогкайте

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Музыкальный руководитель — Борис Бирман

Видеохудожник — Кирилл Лозовягин

Ассистент режиссёра — Даниил Сухов, студент 5-го курса РГИСИ режиссерской мастерской Г. Р. Тростянецкого

В спектакле заняты: народная артистка России Ирина Соколова, заслуженные артисты России: Наталья Боровкова, Надежда Шумилова, Сергей Шелгунов, Борис Ивушин, Сергей Жукович, Сергей Надпорожский, артисты Татьяна Алпатова, Оксана Глушкова, Софья Шершнёва, Кирилл Таскин, Владимир Морозков.

Подробнее о спектакле: https://www.tyuz-spb.ru/spektakli/schastlivye-dni.html

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