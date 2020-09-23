В Ленобласти увековечили память первой женщины-водолаза

В Ленинградской области открылся музей, посвященный первой женщине-водолазу ВМФ СССР, инженер-полковнику Нине Соколовой.

Музейное пространство занимает комнату в Центре «Молодежный», где представлена выставка инвентаря, предметов водолазного снаряжения и элементов техники времён Великой Отечественной, копии документов и фотоматериалов из архива членов семьи Нины Соколовой. На стенах комнаты развернулась художественная композиция с картинами военных будней «Дороги жизни», картой Ладожского озера и путем пролегания бензопровода, электрических и телефонных кабелей. За художественное оформление комнаты отвечали воспитанники Центра.

В 1942 году Нина Васильевна Соколова предложила идею прокладки бензопровода по дну Ладожского озера для обеспечения осажденного Ленинграда топливом. В составе специальной группы водолазов она провела разведку дна и в дальнейшем участвовала в строительстве трубопровода, ставшего для осажденного Ленинграда «артерией жизни». Это уникальное сооружение было проложено за 43 дня вместо 50. С июня 1942 по март 1943 года по Ладоге поступило свыше 40 тысяч тонн горючего, благодаря которому были спасены тысячи жизней.