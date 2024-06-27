Премьера мюзикла «Маленький принц»

7 июля 2024 года на сцене Дворца Искусств Ленинградской области Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Карамболь» представляет ПРЕМЬЕРУ мюзикла Ирины Брондз в постановке Антона Оконешникова по произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

«Маленький Принц» – аллегорическая повесть-сказка выдающегося писателя, философа Антуана де Сент Экзюпери, наиболее известное его произведение, написанное в 1942 году.

Замечательная история о маленьком мальчике, который прилетел с далекой планеты, чтобы спасти человека от одиночества. Персонажи сказки, которых встречает в своем путешествии по планетам Маленький Принц, житель астероида-612, дают возможность задуматься о таких вечных истинах, как дружба (Лис), любовь и верность (Роза), об ответственности за свою планету. Многие персонажи, которых встречает на своем пути Маленький Принц, олицетворяют разные человеческие черты, узнаваемые, порой, до смешного.

Но главное – взгляд на всё и всех через призму любви ко всему живому, – делает историю тонкой, проникновенной и щемящей. Словно ангел показывает нам, как нужно беречь свою Планету, на которой нет ничего неважного, всё создано для гармонии Вселенной. И именно дети чувствуют это особым образом.

А «ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит» (Антуан де Сент Экзюпери). Именно об этом театр «Карамболь» и расскажет юным зрителям, и напомнит – взрослым.

В спектакле заняты взрослые и юные артисты, оркестр и балет театра «Карамболь».

Создатели спектакля:

Композитор – Ирина Брондз

Пьеса – Анастасия Букреева

Стихи – Алексей Иващенко

Режиссер -постановщик – Антон Оконешников

Дирижер -постановщик – Сергей Тарарин

Музыкальный руководитель – засл.деят.иск.России Ирина Брондз

Художник – сценограф – Анастасия Юдина

Художник по костюмам – Сергей Илларионов

Хореограф-постановщик — Борис Шипулин

Художественный руководитель театра – засл.деят.иск.России ИРИНА БРОНДЗ

Премьера состоится 7 июля в 19:00 на сцене Дворца Искусств Ленинградской области по адресу: пл. Стачек, 4, 6+