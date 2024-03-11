16 марта в 11:30 в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится открытие выставки «И был блин на весь мир!», в рамках которой будут представлены работы воспитанников художественной галереи «Краски Жизни».

Традиция проведения выставок детского творчества существует в ТЮЗе более 50 лет, кроме того в театре регулярно проходят различные тематические выставки, в 2023 году состоялась выставка конкурса декоративно-прикладного искусства и фотографии «Современное наследие России».

Выставка «И был блин на весь мир!» станет первым совместным проектом ТЮЗа и галереи «Краски жизни». Выставка будет приурочена к празднованию старинного народного праздника Масленицы, который в этом году пройдет с 11 по 17 марта.

«Краски Жизни» — одна из площадок Петербурга, которая открывает широкой аудитории доступ к основным тенденциям современного искусства. Галерея уделяет особое внимание культурно-просветительской деятельности, организации и проведению выставок как российских, так и зарубежных современных авторов.

На выставке юные художники галереи «Краски Жизни» представят живописные работы со своими любимыми персонажами русских и зарубежных сказок, которые благодаря фантазии детей, окажутся на празднике Масленицы!

В день открытия выставки с 14:30 до 15:30, после спектакля «Конёк-Горбунок», для воспитанников Центра содействия семейного воспитания №12 состоится мастер-класс преподавателя галереи, педагога декоративно-прикладного и изобразительного искусства Марии Веселовской.

На мастер-классе ребята под руководством опытного педагога смогут погрузиться в атмосферу творчества и создадут подвижную игрушку «Чудо-юдо Рыба-кит», которая в точности повторит литературного героя из сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок».

Выставка продлится с 16 по 31 марта.

Вход на выставку по билетам, приобретенным на спектакли театра.