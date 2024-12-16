ента новостей

15:33
в Петербурге открылась выставка молодых профессиональных художников
15:23
В Ленобласти власти рекомендовали ввести запрет выхода на лед водоемов
12:35
Выставка «Умиротворение»
12:31
Выставка «Обратная сторона»
12:28
Сергей Боярский: «участник СВО из Петербурга стал победителем Национальной литературной премии «Слово»
11:05
В метро будут тестировать биометрию
10:10
Биткоин взлетел выше $100 тыс.
10:08
Несколько сотен человек погибли в результате циклона на Майотте
09:46
В Петербурге пьяный дебошир выстрелил из травмата в работника магазина
09:41
Бродит одинокий волк
09:07
СПб в топ-10 по доступности авто
23:09
Петербургское хоккейное «Динамо» в овертайме победило воскресенский «Химик» со счётом 4:3, дубль сделал Дмитрий Сидляров
22:51
Неожиданная оплеуха от «Уралочки»: в 14-м туре женской волейбольной Суперлиги «Ленинградка» проиграла команде Карполя в трёх сетах, при этом вторая партия шла до счёта 39:37
13:43
«СКА-Нева» вела в счёте, но проиграла клубу «Торпедо-Горький» в гостях: автором победной шайбы стал Орлович-Грудков
01:56
Трудная и очень важная победа гандбольного «Зенита» в Бресте в матче SEHA – Gazprom League, счёт – 30:29
01:29
Бывший футболист «Спартака-Алании» и «Манчестер Сити» Михаил Кавелашвили избран депутатами президентом Грузии
19:09
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали
16:14
В ДТП в Касимово пострадала 10-летняя девочка
16:04
На Бассейной улице иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
15:56
В ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Псков» погибла женщина
15:47
В ДТП на трассе «Кола» погибли два человека
15:30
Пенсионерка с улицы Жени Егоровой отдала мошенникам около 35 млн рублей
15:19
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионера с Лужской улицы
14:33
В СПб готовы к мощным снегопадам
13:59
Вайбер перестанет работать
11:39
В Красносельском районе поймали подозреваемого в убийстве
20:06
«СКА-Нева» после четырёх подряд поражений в чемпионате ВХЛ сумела победить тульский АКМ со счётом 3:2, победную шайбу забросил Даниил Лазутин
19:46
Петербургское хоккейное «Динамо» со счётом 3:2 обыграло клуб «Рязань-ВДВ» и упрочило своё лидерство в регулярном чемпионате ВХЛ
13:39
В ДТП автобуса с троллейбусом на Ленинском проспекте пострадали два человека
13:15
Волейбольный «Зенит» из Петербурга выиграл шестой матч подряд в Суперлиге чемпионата России
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Сергей Боярский: «участник СВО из Петербурга стал победителем Национальной литературной премии «Слово»

Сергей Боярский: «участник СВО из Петербурга стал победителем Национальной литературной премии «Слово»

+1
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Лучшим прозаиком стал Дмитрий Филиппов - он более двух лет назад ушёл на фронт, оставив службу в администрации Пушкинского района Петербурга

В воскресенье, 15 декабря, в Москве наградили лауреатов национальной литературной премии «Слово». Награды в номинации «Молодой автор. Поэзия» вручил депутат Госдумы, замещающий должность председателя Комитета по ИТ-политике Сергей Боярский.

«В начале было Слово…». Сегодня в Москве мы чествовали Слово русское, наградив лауреатов первой Национальной литературной премии», — рассказал Сергей Боярский. 

Ограничений в части выбора тем для конкурсантов не было — премия отмечает произведения, обладающие высоким художественным уровнем, отвечающие на вызовы времени и утверждающие высокие смыслы.

«Был приятно удивлен, увидев среди победителей знакомое лицо — нашего земляка, петербуржца Дмитрия Филиппова, — добавил депутат. — До фронта он работал в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, а сегодня Дмитрий стал лучшим прозаиком за фронтовую книгу «Собиратели тишины». Он произнес очень важную и нужную для, пожалуй, каждого из присутствующих в зале речь», - поделился депутат. 

Дмитрий Филиппов стал победитель в номинации "Мастер. Проза", обогнав по сумме баллов Александра Проханова: «Лютые были бои,  и на тот момент меня волновало только одно - я боялся просто не успеть написать то, что я хотел написать. Но Господь сподобился, я остался жив и написал эту книгу. За два года я разучился красиво говорить, но скажу о том, что волнует меня сейчас: верьте в русского солдата! Верьте в нашу Победу - она неизбежна! Мы обязательно победим, знайте это так же чётко, как это знаю я. У нас просто нет другого варианта, нет другого выхода. Как бы тяжело ни было, какие испытания бы впереди ни были, мы обязательно победим. Потому что мы русские, с нами Бог!».

Сергей Боярский рассказал также, что со сцены прозвучали проникновенные стихи и трогательные отрывки из рассказов в исполнении самих авторов. 

«Все они - разных возрастов и с разным жизненным опытом, но объединены безусловным талантом и чувством патриотизма», — заключил парламентарий.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-01-2017, 10:11
В городе прошло награждение лауреатов литературной премии Александра Невского
18-04-2023, 15:39
Проект «Единая карта петербуржца» стал победителем Первой Национальной премии «Умный город»
9-06-2015, 08:34
Ежегодная церемония вручения общенациональной литературной премии «Национальный бестселлер»
24-11-2021, 16:02
Коттеджный комплекс HONKANOVA признан победителем Национальной премии «Поселок года–2021»
10-12-2022, 14:49
В Петербурге стартовал Всероссийский патриотический форум
2-02-2015, 09:08
Вручена независимая актерская премия

Происшествия на дорогах

14-12-2024, 19:09
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали
14-12-2024, 16:14
В ДТП в Касимово пострадала 10-летняя девочка
14-12-2024, 16:04
На Бассейной улице иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
14-12-2024, 15:56
В ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Псков» погибла женщина
Наверх