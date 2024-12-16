Сергей Боярский: «участник СВО из Петербурга стал победителем Национальной литературной премии «Слово»

В воскресенье, 15 декабря, в Москве наградили лауреатов национальной литературной премии «Слово». Награды в номинации «Молодой автор. Поэзия» вручил депутат Госдумы, замещающий должность председателя Комитета по ИТ-политике Сергей Боярский.

«В начале было Слово…». Сегодня в Москве мы чествовали Слово русское, наградив лауреатов первой Национальной литературной премии», — рассказал Сергей Боярский.

Ограничений в части выбора тем для конкурсантов не было — премия отмечает произведения, обладающие высоким художественным уровнем, отвечающие на вызовы времени и утверждающие высокие смыслы.

«Был приятно удивлен, увидев среди победителей знакомое лицо — нашего земляка, петербуржца Дмитрия Филиппова, — добавил депутат. — До фронта он работал в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, а сегодня Дмитрий стал лучшим прозаиком за фронтовую книгу «Собиратели тишины». Он произнес очень важную и нужную для, пожалуй, каждого из присутствующих в зале речь», - поделился депутат.

Дмитрий Филиппов стал победитель в номинации "Мастер. Проза", обогнав по сумме баллов Александра Проханова: «Лютые были бои, и на тот момент меня волновало только одно - я боялся просто не успеть написать то, что я хотел написать. Но Господь сподобился, я остался жив и написал эту книгу. За два года я разучился красиво говорить, но скажу о том, что волнует меня сейчас: верьте в русского солдата! Верьте в нашу Победу - она неизбежна! Мы обязательно победим, знайте это так же чётко, как это знаю я. У нас просто нет другого варианта, нет другого выхода. Как бы тяжело ни было, какие испытания бы впереди ни были, мы обязательно победим. Потому что мы русские, с нами Бог!».

Сергей Боярский рассказал также, что со сцены прозвучали проникновенные стихи и трогательные отрывки из рассказов в исполнении самих авторов.