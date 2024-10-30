Выставка Алисы Лю «О наивной хрупкости»

Тончайшие крупицы жизни сливаются воедино в наивности существующих правил и законов этого мира. Глупа, хрупка и стара его природа, что живет в простых предметах.

Страшно представить, насколько ломкие его основы, но поразительно прекрасны в своей прелестной доверчивости.

Кажется, что в этих простейших вещах заключена та же сила и красота, что и в человеческой душе, а порой даже больше той забавной правды, от которой стремится сбежать наша боль. Больше всего фотохудожник любит работать в портретном жанре, однако в предмете можно отыскать наиболее точное отражение истины, что может быть безопасно построена в искусственной среде, словно в детских играх, где всё понарошку.

Проект «О наивной хрупкости» скорее не о предметах, а о некоем внутреннем переживании, что может быть заключено где-то внутри. Отыскать его сложно. В серию также включены фотографии из «Ближнего круга вещей», который в какой-то степени продолжает свою линию и здесь: «Я поместила мысль в кольцо времени. Оно в мгновение замкнулось и исчезло, и в вечности осталось без конца крутиться. И я в нем заперта».

Лю Алиса, 24 года.

Родилась и выросла в городе Ангарске, Иркутской области. Окончила школу фотографии «Альтаир» (г. Иркутск), Санкт-Петербургский государственный институт культуры по направлению «Народная художественная культура» (кафедра кинофотоискусства, бакалавриат) и «История искусства» (магистратура).

С 2022 года член Союза фотохудожников России.

Вернисаж выставки состоится 14 ноября в 19:00!

12 ноября 2024 — 20января 2025

Вернисаж: 14 ноября в 19:00

Галерея «Улица Малевича»

Фотография