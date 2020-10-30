Любовь петербуржцев к своему городу неисчерпаема. Она сравни любви детей к своим родителям, тяге учеников к мудрому учителю, страсти человека искусства к прекрасному. Но даже бесконечно влюбленным в Северную столицу его жителям и гостям, виды «классического Петербурга» уже набили оскомину. Выставка «Коммунальный Петербург» это свежий взгляд на город изнутри, взгляд художника, ищущего эстетику в потаенных «бытовых» уголках.

«Все мы родом из детства, мое прошло в центре, тогда еще Ленинграда, на улице Восстания 22, в большой коммунальной квартире. Я помню эти запахи, предметы, эти улицы и дворы, все то, что тогда казалось обыденным и простым, и таким важным для меня. Это очень родной и близкий город, где пережили блокаду мои бабушки, которым я хочу посвятить эту выставку,» - говорит Татьяна.

В рамках данной выставки автор по средствам изобразительного искусства выражает любовь к своему городу, нежность к непарадному, коммунальному Петербургу. Анисимова тонко чувствует город и в своих акварелях стремится передать его непростой нордический характер. Наш строгий, стройный град Петра всем открывается по-разному. Для кого то это красота фасадов и дворцов, мостов и каналов, а для Татьяны его красота в самых простых и не сразу заметных дворах, старых домах и предметах интерьеров, которые и воплощают суть этого прекрасного, сложного и не всем понятного города. Петербург разный для всех, кто побывал здесь однажды проездом, кто жил, кто живет здесь или мечтает жить. Его можно любить, ненавидеть, но он никого не оставит равнодушным.

Техника акварели, как нельзя лучше передает дух дождливого влажного города, острые шпили архитектуры, которого тут и там пронзают тучи. Силу Петербурга, его мощь и очень непростую историю художник выражает мощью цветовых сочетаний линий и пятен своей графической серии.

«Мне очень хотелось показать красоту в очень простых вещах, которые нас окружают, мы так часто проходим мимо и не задумываемся, что именно такие, всем знакомые образы составляют суть жизни каждого из нас, в нашем любимом Петербурге», - рассказывает художница.

7 ноября – 1 декабря 2020

Галерея «Бизнес-арт», 3 этаж

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Вернисаж 11 ноября (ср) в 19-00 (в присутствии автора)