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Питерец.ру » Культура » Выставка «Fading out»

Выставка «Fading out»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
Хрупкая угольная графика в АРТМУЗЕ

31 августа в музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка угольной графики «Fading out» Елены Тугозвоновой-Бородиной. В рамках проекта представлены две серии графических листов: «Не самый образ вещей» и «Берег Офелии».

Серия графических портретов «Не самый образ вещей» объединяет символических персонажей, прообразами для которых послужили родные, близкие и знакомые художника. Выполненные углём на бумаге, они напоминают чёрно-белые фотографии из семейного архива, старательно закрашенные детской рукой в яркие жизнеутверждающие тона.

«Берег Офелии» – это размышления на тему женской, девичьей чистоты, символом которой для художника является Офелия – юная, искренняя и непорочная в мире преступлений и лжи. Девочка оказывается беззащитной перед огромнейшим миром, предлагающим ей все, в котором каждый интерпретирует любое понятие по-своему. Художник ищет точку опоры и находит её в христианских заповедях. Берег Офелии - это библейские истоки, заложенные Самим Создателем, однако в предлагаемых нам условиях метамодерна чистота обречена на искажение до неузнаваемости, а порой и на исчезновение.

Используемый материал – уголь – своей хрупкостью подчеркивает тревожность и зыбкость состояний. Большие черные пятна, как омут, прячут что-то неизвестное, мистическое, даже страшное и тяжелое, в то же самое время, нежные детские лица, лилии и неоновый розовый являются символами чистоты и беззащитности.

«Наша жизнь проходит словно во сне, мы не можем в полной мере ею насладиться: нам всегда чего-то не хватает. Мы не всё видим, не всё чувствуем, очень мало знаем и практически ничего не можем контролировать. Здесь, на земле, мы имеем лишь слабый образ, лишь только тень жизни» – говорит художник.

Елена Бородина (Тугозвонова) – художник-график, живет и работает в Выборге. Академический рисунок изучала в Художественно-промышленной академии им. Штиглица. Дебютный персональный проект «Не самый образ вещей» состоялся в Государственном выставочном центре Эрмитаж г. Выборга в 2021 году. Участник международных проектов. С 2020 года состоит в объединении «Шар и Крест» Максима Боксера. Работы художника находятся в частных коллекциях Франции, Испании, Израиля, Китая, США и России.

Выставка «Fading out» продлится в АРТМУЗЕ до 31 октября.

Вернисаж в присутствии автора пройдет 5 сентября в 19:00.

Куратор выставки Марина Гуревич

Источник: Артмуза
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