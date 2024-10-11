XVII Международный фестиваль «Ситар в Петербурге»

С 12 октября по 4 ноября на берегах Невы снова будет звучать традиционная индийская музыка в рамках XVII Международного фестиваля «Ситар в Петербурге».

Фестиваль был организован с целью ближе познакомить петербургскую публику с самим инструментом и музыкантами-исполнителями музыки на ситаре, сурбахаре, сароде, флейте-бансури и других индийских инструментах, привлечь внимание к особому направлению мировой музыкальной культуры – индийской классической музыке и танцу, показать их влияние на современную культуру. Для петербургских музыкантов дни фестиваля – это возможность продемонстрировать свои новые композиции, успехи и идеи, фестиваль – это также площадка для новых творческих экспериментов и демонстрации звучания ситара как сольно, так и в сочетании с другими инструментами. Для музыкантов - мастеров из других стран фестиваль становится всё более интересен возможностью продемонстрировать своё искусство для петербургских слушателей. Гостями фестиваля в этом году станут известные музыканты из Индии и других стран. Ситар представлен сольно, в ансамбле с вокалом и разными инструментами. Программа включает также творческие встречи, мастер-классы, музыкальные спектакли, перформансы и многое другое.

Мероприятия фестиваля пройдут в залах Музея-института семьи Рерихов.

Открытие состоится 12 октября в 18.00 в фойе театра «Плоды Просвещения». (ТЦ «Гранд Каньон»), пр. Энгельса, 154

Программа фестиваля опубликована на сайте Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов https://roerich.spb.ru/. Фестиваль проходит при поддержке Комитета по Культуре Санкт-Петербурга.