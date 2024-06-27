Режиссерский дебют Полины Лазаревой о сложностях любви «Чайка» откроет в Гатчине XХX Международный кинофестиваль «Литература и кино», который покажет ленинградскому зрителю 56 новых фильмов из России, Беларуси, Прибалтики и Сербии, а в перерывах – ждет на встречи с артистами и мастер-классы по режиссуре.

В течение фестивальной недели гостей ждут творческие встречи с Народной артисткой РСФСР Светланой Немоляевой, актером Иваном Шевченко, писателем и культурологом Львом Наумовым, заслуженной артисткой России Натальей Хорохориной и многими другими.

Неделя литературы и кино в Гатчине продлится с 3 по 7 июля. За это время зрители увидят 56 новых фильмов из России, Беларуси, Прибалтики и Сербии, что практически в два раза больше, чем в прошлом году. Среди работ картины как профессиональных авторов и крупных студий, так и дебютантов. Впервые за всю историю кинофестиваля в конкурсную программу включены сериалы-экранизации.

Откроет фестиваль режиссерский дебют Полины Лазаревой «Чайка». Четырнадцать картин заявлено в номинации «Полнометражные игровые фильмы». Еще четырнадцать работ вошли в категорию «Короткометражные игровые фильмы». Номинация «Полнометражные документальные фильмы» представлена шестью картинами. Еще девять – в категории «Короткометражные документальные фильмы». В номинацию «Анимационные» вошли семь работ. А категория «Сериалы-экранизации» покажет шесть картин.

Традиционно в рамках фестиваля зрителей ждут ретроспективные показы фильмов, предоставленных легендарными студиями юбилярами этого года: «Ленфильмом», которому в этом году исполняется 110 лет, и «Мосфильмом» – ему ровно 100.

Показы фильмов пройдут в Гатчине в киноконцертном зале «Победа» и Гатчинском городском Доме культуры. По традиции, вход на все мероприятия фестиваля, кроме Церемоний Открытия и Закрытия Фестиваля, для зрителей будет свободным.

С подробной программой можно познакомиться на официальном сайте кинофестиваля.