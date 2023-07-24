29 и 30 июля 2023 года в Музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» впервые состоится Международный кинофестиваль короткометражного кино «Время вспомнить». Соорганизаторомкинофестиваля выступит Российское общество «Знание».

На протяжении двух дней будет проходить показ конкурсных работ игрового и документального кино, посвященного истории Российского государства от истоков до нашего времени.

В лекториях будут организованы мастер-классы с участниками фестиваля и лидерами кинопроизводства.

Зрителей также ожидает культурная программа от партнеров фестиваля - Китайского культурного центра.

Вход свободный!