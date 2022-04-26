Кинофестиваль ISAFF., впервые в Санкт-Петербурге

С 3 по 9 мая в Санкт-Петербурге впервые пройдет международный кинофестиваль символических искусств ISAFF. В течении 7 дней в кинотеатре «Angleterre Cinema Lounge» будут показаны картины из России, Германии, Латвии, Италии, Новой Зеландии и других стран. ISAFF: кинофестиваль, созданный кинематографистами для популяризации иного взгляда на мир через объектив кинокамеры. На фестивале представлены картины в разных жанрах от арт-хауса до документальных фильмов, при этом каждая картина остается авторским художественным высказыванием, отражающим свое время.

«Мы верим в то, что кино способно менять души людей и пробуждать в них искренность и тепло», - программный директор фестиваля ISAFF, режиссер Александр Иванов

Фестиваль откроется российской премьерой картины «Трэп», получивший «Золотого Медведя» Берлинского кинофестиваля в номинации «лучший короткометражный фильм» этой зимой. В фильме речь идет о жизни молодых людей в России, оказавшихся между муштрой и экстазом, полицейскими проверками и желанием быть рядом друг с другом. Картину представит режиссер и поэтесса Анастасия Вебер, выпускница режиссерской мастерской Санкт-Петербургской школы нового кино, лауреат Берлинского кинофестиваля 2022. После показа у зрителей будет возможность задать вопросы Анастасии.

Международный кинофестиваль символических искусств представит зрителю в Петербурге больше 20 короткометражных фильмов и 2 полнометражные картины. Все фильмы объединены в несколько тематических секций: Синергия, Одиночество, Безумие, Символизм, Манифест. В каждой секции кураторы подобрали тематические, отвечающие теме блока, фильмы. Они все очень разные. Для того чтобы с головой погрузить зрителя в программу фестиваля, к кинопоказам были добавлены специальные мероприятия: встречи с культурологами, искусствоведами, создателями фильмов и философами по тем же темам, что и секции фестиваля.

4 мая секция - «Манифест» - в его программе несколько фильмов короткого метра и американская картина «Посторонний», в центре которой бизнесмен-революционер пытается завоевать мир, имея 2000 долларов в кармане. После кинопоказа у зрителей будет возможность обсудить «Манифест» с философом Иваном Микиртумовым, тема встречи: (не) Время манифестов.

5 мая в центре внимания «Символизм»- и общение с искусствоведом Олесей Туркиной.

«Одиночество среди людей» - тема, которая объединила картины 6 мая. Завершится эта секция общением с культурологом, сотрудником музея истории религии Павлом Тугариным.

7 мая на фестивале покажут фильмы, объединенные темой безумие «Безумие». Главный фильм в этой секции картина Александра Иванова «Клетка», картину представит актер Даниил Соловьев. А после показа состоится разговор с философом Ниной Савченковой.

8 мая темой «Синергия» завершится основная программа ISAFF, после показа у зрителей будет возможность обсудить увиденное с психоаналитиком Дмитрием Ольшанским.

Фильм закрытия покажут 9 мая, название картины, которая закроет первый Международный фестиваль символических искусств организаторы пока держат в секрете, зрителей ждет фильм-сюрприз.

Купить билеты на показы можно на сайте кинотеатра «Angleterre Cinema Lounge»: https://www.angleterrecinema.ru/ru/events/isaff-2022