Найк Борзов даст сольный концерт на Roof Place

Каждое выступление Найка Борзова — настоящее музыкальное наслаждение, его песни легендарны, а его голос не спутать ни с одним другим в мире. 25 мая в Петербурге Найк Борзов отметит День Рождения большим сольным концертом на площадке с видом на Финский залив.

На Roof Place мы вместе с артистом споём любимые песни — «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она», которые за 20 лет творчества музыканта завоевали тысячи сердец и стали визитной карточкой русской инди-музыки. Несемся верхом на звезде в День Рождения любимого артиста! Нас ждет незабываемая атмосфера начала лета.

Roof Place — музыкальное пространство на крыше с видом на Финский залив. Потрясающие закаты и неповторимая атмосфера лета. На крыше есть свой фуд-корт, бар и ресторан. А также VIP-терраса - для гостей, которые любят особый подход.

Концерт Найка Борзова состоится в Петербурге 25 мая 2024 года в 19:00 на площадке Roof Place (Кожевенная линия, 30).