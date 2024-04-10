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Питерец.ру » Культура » Найк Борзов даст сольный концерт на Roof Place

Найк Борзов даст сольный концерт на Roof Place

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Roof Place
Найк Борзов даст сольный концерт в честь Дня Рождения 25 мая на Roof Place

Каждое выступление Найка Борзова — настоящее музыкальное наслаждение, его песни легендарны, а его голос не спутать ни с одним другим в мире. 25 мая в Петербурге Найк Борзов отметит День Рождения большим сольным концертом на площадке с видом на Финский залив.

На Roof Place мы вместе с артистом споём любимые песни — «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она», которые за 20 лет творчества музыканта завоевали тысячи сердец и стали визитной карточкой русской инди-музыки. Несемся верхом на звезде в День Рождения любимого артиста! Нас ждет незабываемая атмосфера начала лета.

Roof Place — музыкальное пространство на крыше с видом на Финский залив. Потрясающие закаты и неповторимая атмосфера лета. На крыше есть свой фуд-корт, бар и ресторан. А также VIP-терраса - для гостей, которые любят особый подход. 

Концерт Найка Борзова состоится в Петербурге 25 мая 2024 года в 19:00 на площадке Roof Place (Кожевенная линия, 30).

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