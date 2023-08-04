Дима Билан выступит на крыше ROOF PLACE с сольным концертом

Резидент летнего фестиваля концертов на крыше ROOF FEST и просто один из самых ярких исполнителей российской поп-сцены возвращается в Петербург с новым концертом. 24 августа Дима Билан даст летний сольник с видом на Финский залив.

Больше 20 лет Дима Билан покоряет зрителей своей харизмой и хитами, а в последние годы ещё и концептуальными релизами. В 2022 певец выпустил трибьют-альбом «13 друзей Билана», для которого треки исполнителя перепели Artik & Asti, Клава Кока, Руки Вверх!, Юрий Шатунов, МОТ, Niletto и другие. В апреле 2023 Дима Билан выпустил новый альбом «Пять хитов», состоящий из шести песен, в числе которых дуэты с ZIVERT и Мари Краймбрери.

Первый российский победитель Евровидения, 12-кратный победитель “MTV Europe Music Awards”, единственный в истории обладатель 20 тарелок “Муз-ТВ”, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий, музыкант-загадка и сюрприз, доказавший, что всё невозможное возможно, представит новую программу уже этим летом.

Концерты Димы Билана — праздники посреди серых будней, заряд энергии и возможность встретиться с главными хитами певца в живом исполнении.

24 августа артист даст большой концерт под открытым небом на ROOF FEST. Лучший способ попрощаться с летом на живописной крыше Roof Place в Санкт-Петербурге с видом на Финский залив.

Билеты на концерт 24 августа уже в продаже.

Концерты 12-го сезона ROOF FEST пройдут в Петербурге и в Москве. С мая по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступят STIGMATA, Markul, Женя Любич, SALUKI, Thomas Mraz, ПНЕВМОСЛОН и другие артисты.

За 12 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум и The Hatters, а также Noize MC.