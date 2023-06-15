ЛИNДА даст большой сольный концерт на ROOF FEST в Петербурге

Впервые на ROOF FEST – ЛИNДА! Вечером 7 июля на ROOF FEST в Петербурге с большим живым концертом на крыше выступит самая загадочная звезда 90-х.

ЛИNДА – таинственная 9-кратная обладательница титула «Певица года», продавшая более 5 миллионов экземпляров альбомов в России, два из которых стали «платиновыми». Песни «Ворона», «Северный ветер», «Мало огня» и «Никогда» знакомы всем, кто застал 90-е. Сегодня Линда продолжает записывать хиты, снимать новые клипы и устраивать незабываемые экстравагантные шоу для своих поклонников.

В 2020 назад ЛИNДА выпустила альбомом «ДНК мира», вместе с которым обратилась к корням своего творчества. В альбоме электронная музыка сплетается с фольклором северных народов, шаманский бубен, легенды и мифы отсылают в прошлое, к самым известным альбомам ЛИNДЫ - «Ворона» и «Танцы тибетских лам». Исполнительница вновь вернулась к тому своему фирменному стилю, с которым когда-то стала известна миллионам.

Каждое выступление ЛИNДЫ – это целый перформанс с безумной энергетикой и любимыми песнями, мистикой и теплом. Окунуться в магию творчества Линды в невероятной атмосфере петербургских летних ночей с видом на Финский залив можно будет 7 июля на крыше Roof Place. В этот вечер над Петербургом прозвучат песни из нового альбома «ДНК Мира» и уже давно любимые слушателями хиты.

Билеты на концерт уже в продаже.

Концерты 12-го сезона ROOF FEST пройдут в Петербурге и в Москве. С июня по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступят Дима Билан, SALUKI, Ева Польна, Thomas Mraz, Лолита, Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», Элджей, STIGMATA, Markul, ПНЕВМОСЛОН и другие артисты.

За 12 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум и The Hatters, а также Noize MC и многих других.

За новостями проекта и обновлением лайн-апа можно следить на сайте.

16+

Концерт ЛИNДА пройдет в Петербурге

7 июля 2023 года в в 20.00, двери в 18.30

Roof Place (Кожевенная линия, 30)