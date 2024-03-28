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Питерец.ру » Культура » «Тайны великой французской кампании» Главный редактор проекта «Россия – Моя история» приглашает на авторскую лекцию

«Тайны великой французской кампании» Главный редактор проекта «Россия – Моя история» приглашает на авторскую лекцию

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13
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
«Тайны великой французской кампании» Главный редактор проекта «Россия – Моя история» приглашает на авторскую лекцию

1 апреля 2024 года в 17.00 в музейно-выставочном центре "Россия - Моя история" состоится лекция историка, главного редактора проекта "Россия - Моя история" Александра Мясникова «Тайны великой французской кампании» из цикла лекций «История как жанр».

210 лет назад 31 марта 1814 года русские войска вошли в Париж. В 1812 году в Россию вошла самая мощная в мире 600-тысячная армия Наполеона. Ей противостояла 200-тысячная армия, разделенная пополам. 25 декабря 1812 года из страны вышло 30 тысяч французов.

Почему специалисты считают, что это единственная война в мире, победу в которой предопределили не только русские солдаты, но и русская разведка и контрразведка; что случилось после того, как русские войска вошли в Париж; какие удивительные традиции того времени дошли до наших дней – обо всем этом можно будет узнать на лекции.

Александр Леонидович Мясников - писатель, историк, журналист, автор книги о президенте России «Владимир Путин. Из летописи XXI века. Серия "Собиратели Земли Русской" и многочисленных книг об истории России.

Вход свободный. 12+

Источник: Исторический парк «Россия – Моя история»
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