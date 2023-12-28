Исторический парк "Россия - моя история" приглашает всех на новогодние праздничные концерты!

4 и 5 января 2024 года в 12.00 и в 16.00 в музейно-выставочном центре "Россия - моя история" состоятся концерты ансамбля песни и пляски "Невский дозор" Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В праздничной новогодней программе: популярные русские народные песни, произведения отечественных композиторов, хореографические номера.

Ансамбль песни и пляски «Невский дозор» был основан в 1939 году.

Созданный на базе небольшого коллектива армейской художественной самодеятельности и впитав в себя лучшие художественно-исполнительские традиции ведущих армейских коллективов, ансамбль стал творческой лабораторией пограничной и патриотической песни.

Становление ансамбля совпало с годами Великой Отечественной войны, когда артисты выступали перед жителями блокадного Ленинграда и бойцами ленинградского фронта, зачастую, на дымящихся улицах, полевых аэродромах и в прифронтовых госпиталях, вселяя в людей силу и веру в Победу.

Приходите за праздничным настроением!

Адрес: Бассейная ул., 32

Вход свободный. 0+