Петербургская выставка «Наследие Содружества. Традиции для будущего» посвящена 30-летию СНГ

30-летию СНГ посвящена выставка «Наследие Содружества. Традиции для будущего», открытая 11 ноября 2021 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовало Министерство культуры России при поддержке Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Петербургская выставка подготовлена Всероссийским музеем декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ) и подводит своеобразный итог уникальной межмузейной программы «Наследие Содружества. Традиции для будущего», в рамках которой в нескольких странах СНГ прошли выставки и конференции. Экспозиция показала востребованность специалистами и широкой публикой программы, выполняющей важнейшую задачу культурной политики России – поддержки и укрепления единого культурного пространства на территории стран СНГ.

Проблемы переломных эпох и их отражение в декоративном искусстве представила выставка в Беларуси, творения художников в очередной раз подтвердили неразделимость судеб России и Беларуси. Музей русского искусства (коллекция профессора А. Я. Абрамяна) стал партнером программы в Армении, куда ВМДПНИ привез драгоценную выставку старинных образцов русского народного искусства. Грандиозная экспозиция в Казахстане «Орнаментальные ритмы Евразии. От архаики к современности» была посвящена исследованию общих корней в искусстве народов восточных и западных территорий Евразии и тенденций в современном искусстве.

Новый взгляд на авторское искусство XX–XXI веков, созданное в разных техниках и материалах и объединенное живой энергией творчества, продемонстрировала выставка в Кыргызстане. В Азербайджане выставка прошла в Азербайджанском национальном музее ковра. Она была посвящена его основателю Лятифу Керимову. ВМДПНИ привез ковер с портретом Фирдоуси, шедевр Керимова, и другие произведения мастера из своей коллекции.