Выставка «Краски радости»

В рамках проекта «Современные художники России» 22 октября 2021 года в 16:30 в Константиновском дворце состоится торжественное открытие персональной выставки Марии Павловой «Краски радости», которая, несомненно, станет подарком посетителям «Дворца конгрессов» и поклонникам творчества художника.

Мария Станиславовна Павлова – выпускница Санкт-Петербургского государственного академического Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, член Союза Художников, участница многих выставок в нашей стране и за рубежом, известный живописец-станковист и книжный иллюстратор, преподаватель.

Лейтмотив ее творчества - ослепительная красота мира, насыщенного светом и цветом. Самые простые, привычные мотивы, будь то цветочный натюрморт или изображение животного – она умеет сделать чрезвычайно выразительными и запоминающимися.

В живописной интерпретации Марии Павловой окружающая действительность настолько хороша, что обыденность в ее полотнах легко соединяется с чудесной сказкой, при том, что автор всецело остается в традициях реалистического искусства.

Насколько последовательно мировоззрение художника проявляется в ее картинах, покажет экспозиция в залах дворца, где впервые собраны лучшие работы Марии Павловой, созданные за несколько творчески насыщенных лет. На выставке представлены как станковые произведения, так и работы для детских изданий.

Выставку можно будет увидеть во время обзорных экскурсий до 7 декабря 2021 года