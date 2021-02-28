В Историческом парке "Россия - моя история", в зале "ХХ век" в рамках проекта "Творцы Великой Победы" открылась мультимедийная выставка "Спасшие жизни, вернувшие в строй".

Выставка посвящена деятельности советских эвакогоспиталей периода Великой Отечественной войны. В ее основе лежат документы из личного архива ветерана Великой Отечественной войны Александры Ивановны Кузьминой.

В 1943 году Александра Ивановна поступила в городе Тамбов на работу в эвакогоспиталь № 3583 и вместе с госпиталем прошла весь боевой путь от Тамбова до Чехословакии.

В отдельной витрине представлены награды А.И. Кузьминой, фотографии и документы из ее личного архива.

Вход на выставку по билету в экспозицию "ХХ век".

Выставка продлится до 28 марта 2021 года.