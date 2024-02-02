9 февраля в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» откроется выставка «Просвещение. Большие перемены» Международной выставки-форума «Россия»

Мультимедийная экспозиция «Просвещение: большие перемены» об истории российского просвещения, ставшая самой популярной выставкой уходящей зимы, пройдет по всей стране. На сегодняшний день ее посетили более полумиллиона зрителей интерактивной экспозиции павильона «Просвещение», созданного Фондом Гуманитарных Проектов по заданию Министерства Просвещения РФ. Центрами экспонирования станут исторические парки проекта «Россия – моя история» в 25 регионах России по поручению министра просвещения С.С. Кравцова.

Выставка представляет собой путешествие из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования в сопровождении главных героев – девочки Маши из настоящего и мальчика Вовы из будущего. Экспозиция иллюстрирует эволюцию системы образования в нашей стране от периода СССР до современной России. В регионах увидят, чем отличаются подходы к региональному образованию в каждом из субъектов, и ознакомятся с тем, как менялись школы и детские сады, какие возможности открываются сегодня перед детьми и молодежью.

Экспозиция разделена на тематические зоны. Сначала посетители знакомятся с историей отечественной системы образования, начиная с советских времен, затем осматривают залы «Трудные 90-е» и «Вызовы XXI века» и узнают о деятельности «Министерства будущего», где могут подробно понять, над какими задачами работает Минпросвещения РФ сегодня и каких результатов планирует достичь к 2030 году. На выставке собран опыт более 40 подведомственных организаций министерства.

Выставка с первых дней работы привлекла пристальное внимание общественности культурно-образовательной сферы страны. Первыми почетными посетителями выставки стали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, Министр Просвещения РФ Сергей Кравцов, эксперты педагогических ВУЗов и победители всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Директор года».

Основная аудитория проекта - школьники и студенты. Они отметили свое позитивное отношение к проекту и оставили отзывы об изменениях, которые демонстрирует экспозиция с помощью высокотехнологичных выставочных решений, самой современных мультимедийных технологий, создающих уникальную атмосферу прошлых лет.

Выставка будет размещена в зале «Романовы» и продлится до 17 марта 2024 года. Вход на выставку свободный. 0+