ента новостей

15:15
Выставка «Просвещение. Большие перемены»
14:52
В Петербурге «Здание Английского собрания» признано региональным памятником
14:44
В Петербурге провели памятную акцию «Знамёна Победы»
14:32
В Ленобласти пройдет зимний фестиваль
12:03
Выставка Надежды Камышовой «Из Республики Коми на берега Невы»
11:02
Бюст Петра I из медицинских инструментов привезут в Петербур
10:59
В результате мощного взрыва газа и пожара в столице Кении погибли по меньшей мере двое и сотни получили ранения
10:36
В Колпино пенсионер на иномарке сбил 16-летнюю девушку
10:33
В Приморском районе задержали подозреваемого в грабеже
10:01
В Петербурге вновь совершены две попытки поджечь покрышки возле квартир
09:12
Что не так с городскими больницами?
08:36
«Водоканал» ищет помощника для выбивания долгов
00:14
«СКА-1946» удалось одержать четвёртую разгромную победу подряд в чемпионате МХЛ, на этот раз повержен «АКМ-Юниор», счёт – 6:0
23:27
«СКА-Нева» по буллитам смогла одолеть «Омские Крылья» и продолжает бороться за попадание в первую восьмёрку по итогам чемпионата ВХЛ
23:05
Петербургское хоккейное «Динамо» проигрывало клубу «Динамо-Алтай» со счётом 0:2, но смогло одержать крупную победу
16:31
Депутаты ЗакС Петербурга отправили очередную партию груза в зону СВО
16:28
В Петербурге «Единая Россия» провела занятие по оказанию первой помощи пострадавшим
16:03
На Благодатной улице иномарка сбила женщину на переходе
13:30
Подводная лодка «Кронштадт» вошла в состав Северного флота ВМФ России
13:19
В СПбГУ презентуют почтовую марку, посвященную 300-летию Университета
13:12
SWIFT перестал быть универсальным средством обработки платежей
13:10
Microsoft уличили в краже данных пользователей браузера Chrome
13:06
Премьера спектакля «Дядя Фёдор, пёс и кот»
11:53
В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом
11:37
Во Фрунзенском районе пожилая женщина перевела аферистам более 5,8 млн рублей
11:29
В Петербурге лже-брокеры обманули пенсионеров почти на 10 млн рублей
11:24
В Шушарах задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожую
11:19
В Выборгском районе пенсионерка передала мошенникам 5,5 миллионов рублей
11:13
В Колпино задержали 14-летнего подростка, ограбившего сверстника
10:00
На севере Петербурга курьерами у мошенников оказались двое подростков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Просвещение. Большие перемены»

Выставка «Просвещение. Большие перемены»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Выставка «Просвещение. Большие перемены» пройдёт в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»

9 февраля в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» откроется выставка «Просвещение. Большие перемены» Международной выставки-форума «Россия»

Мультимедийная экспозиция «Просвещение: большие перемены» об истории российского просвещения, ставшая самой популярной выставкой уходящей зимы, пройдет по всей стране. На сегодняшний день ее посетили более полумиллиона зрителей интерактивной экспозиции павильона «Просвещение», созданного Фондом Гуманитарных Проектов по заданию Министерства Просвещения РФ. Центрами экспонирования станут исторические парки проекта «Россия – моя история» в 25 регионах России по поручению министра просвещения С.С. Кравцова. 

Выставка представляет собой путешествие из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования в сопровождении главных героев – девочки Маши из настоящего и мальчика Вовы из будущего.  Экспозиция иллюстрирует эволюцию системы образования в нашей стране от периода СССР до современной России. В регионах увидят, чем отличаются подходы к региональному образованию в каждом из субъектов, и ознакомятся с тем, как менялись школы и детские сады, какие возможности открываются сегодня перед детьми и молодежью.

Экспозиция разделена на тематические зоны. Сначала посетители знакомятся с историей отечественной системы образования, начиная с советских времен, затем осматривают залы «Трудные 90-е» и «Вызовы XXI века» и узнают о деятельности «Министерства будущего», где могут подробно понять, над какими задачами работает Минпросвещения РФ сегодня и каких результатов планирует достичь к 2030 году. На выставке собран опыт более 40 подведомственных организаций министерства.

Выставка с первых дней работы привлекла пристальное внимание общественности культурно-образовательной сферы страны. Первыми почетными посетителями выставки стали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, Министр Просвещения РФ Сергей Кравцов, эксперты педагогических ВУЗов и победители всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Директор года».

Основная аудитория проекта - школьники и студенты. Они отметили свое позитивное отношение к проекту и оставили отзывы об изменениях, которые демонстрирует экспозиция с помощью высокотехнологичных выставочных решений, самой современных мультимедийных технологий, создающих уникальную атмосферу прошлых лет.

Выставка будет размещена в зале «Романовы» и продлится до 17 марта 2024 года.  Вход на выставку свободный. 0+

Источник: Исторический парк «Россия – Моя история»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-09-2021, 14:42
Выставка "Роль учителя в истории России"
8-06-2023, 14:48
Экспозицию «30 картин из жизни Петра Великого» увидят посетители исторических парков «Россия – Моя История» по всей стране
14-02-2023, 12:30
Выставка «Украина. На переломах эпох»
6-06-2023, 10:41
В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» откроют экспозицию «30 картин из жизни Петра Великого»
22-11-2022, 16:25
В Санкт-Петербурге откроется выставка «Украина. На переломах эпох»
15-02-2023, 10:40
«поЧитателей истории» встретятся за круглым столом в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 10:36
В Колпино пенсионер на иномарке сбил 16-летнюю девушку
0
155
Вчера, 16:03
На Благодатной улице иномарка сбила женщину на переходе
0
140
Вчера, 11:53
В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом
0
220
31-01-2024, 16:06
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»
Наверх