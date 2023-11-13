21 ноября в 19:00 на малой сцене ТЮЗа состоится премьера спектакля «Медведь» по знаменитой комедии классика русской и мировой драматургии Антона Павловича Чехова в постановке молодого режиссёра Ильи Архипова, известному рядом громких постановок для взрослых и детей в Театре Эстрады им. А. Райкина.

Жанр спектакля — «черно-белый водевиль». Чеховский сюжет раскроется во всем многообразии, свойственного автору тонкого юмора, оригинальных режиссёрских решений и музыкальных находок.

Сюжет этой чеховской шутки хорошо знаком ценителям русской классики. К помещице Елене Ивановне Поповой приезжает хозяин соседнего поместья Григорий Степанович Смирнов. Он нуждается в деньгах и требует немедленно вернуть долг покойного мужа Елены Ивановны. Помещица просит подождать пару дней, называя гостя невоспитанным грубияном и медведем. Но Смирнов отказывается покидать её дом, пока не получит долг, и вызывает помещицу на дуэль! Далее события развиваются самым неожиданным образом: между героями неожиданно вспыхивает чувство. Каким будет финал этой закрученной истории — зрители узнают, посмотрев спектакль.

Режиссёр о спектакле: «Мы в спектакле основываемся на эстетике кинолент начала 20 века: герои Чехова со своими «нарисованными» страстями подражают актёрам немого кино. Гротесковое существование актёров позволит взглянуть на героев шутки иначе, а музыкальные номера дополнят образы персонажей чувственными романсами и зажигательными кадрилями. Это настоящая игра, сценическое переплетение различных музыкальных и драматических жанров, в котором Чехов остается Чеховым!»

Режиссёр-постановщик, автор сценографии — Илья Архипов

Художник по костюмам — Алёна Пескова

Композитор — Андрей Алексеев

Автор либретто — Кирилл Шмаков

Хореограф — Никита Борис

Художник по свету — Татьяна Яцюк

В спектакле заняты: Екатерина Бездель, Дмитрий Ткаченко, Владимир Чернышов.

Подробнее здесь: https://www.tyuz-spb.ru/spektakli/medved.html

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