Фестиваль «Достоевский VS Станиславский»

В год 160-летнего юбилея Константина Сергеевича Станиславского и накануне дня рождения Федора Михайловича Достоевского

Театральная Мастерская АСБ при поддержке Росмолодёжь.Гранты и культурного пространства «Третье место» презентует проект «Достоевский VS Станиславский» – фестиваль, вдохновляющий познавать себя через искусство театра.

Мероприятия фестиваля – моноспектакли признанного мастера Алексея Янковского, мастер-классы и обсуждения с ведущими артистами театров Санкт-Петербурга и Москвы, семинары и лекции от практикующих специалистов в области театральной психологии – станут точкой притяжения осознанных людей в центре Петербурга – уникальном культурном пространстве, объединяющем как молодых, начинающих творцов, так и известных широкой публике и арт-сообществу признанных мастеров.

Философия фестиваля родилась из нравственно-философской позиции и художественных принципов Ф.М. Достоевского и К.С. Станиславского, которую кратко можно сформулировать как «работа над собой». Участники и зрители фестиваля с одной стороны познакомятся с работой актера над ролью, а с другой стороны им предстоит самим поработать над собой, совершить духовный акт преображения, самосовершенствования, расширения границ сознания. Эмоциональное переживание героя станет личным переживанием человека, и этот путь зритель и артист пройдут вместе.

Все спектакли фестиваля объединяет несколько фактов:

один автор – KLIM;

один режиссер – Алексей Янковский;

драматургия – роман Ф.М. Достоевского «Идиот» и немного философии;

один артист на сцене;

обращение к человеку, его внутренней незаинтересованной сути.

В культурно-образовательную программу фестиваля войдут:

6 психологических спектаклей (12 показов)

3 лекции с психологами на темы, поднимаемые в спектаклях;

1 творческая встреча с поэтом/писателем;

3+ обсуждений с артистами после спектаклей;

и другие форматы, раскрывающие философию фестиваля.

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Первое мероприятие образовательной программы – лекция Романа Круглова «Жизнерадостный Достоевский» состоится 10 ноября в 18:30 по адресу: «Книжная Лавка Писателей», Невский проспект, 66, 18+.

Анонс:

Главный стереотип о Достоевском: мрачный, депрессивный писатель. Действительно, он открыл бездны отчаяния, в которые раньше человечество не заглядывало. Однако он же показал, как их преодолеть, неслучайно в конце ХХ вышло исследование "Светлый, жизнерадостный Достоевский".

Почему укрепился узуальный стереотип о мрачности Достоевского и насколько он отвечает действительности? В чем источник оптимизма и жизнерадостности писателя? Какую роль в творчестве Достоевского играют юмор, смех, веселье?

Об этом и многом другом расскажет поэт, писатель, канд. искусствоведения, секретарь Союза Писателей РФ Роман Круглов.

Роман Круглов — русский поэт, критик, переводчик, редактор, исследователь искусства. Автор пяти поэтических книг. Создатель сборника литературоведческих и критических статей. Секретарь Союза писателей России (с 2018 года). Член бюро секции критики Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, заведующий литературоведческой частью альманаха «Молодой Петербург».

Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации: https://teatrasb.timepad.ru/event/2652237/

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Моноспектакль «Бес-сон-ницца» или «Сон Тоцкого» состоится 10 ноября в 20:00 в культурном пространстве «Третье место» по адресу: ул. Литейный проспект, 62, 18+.

Анонс:

Спектакль из цикла "8 из числа 7 или 7 дней с Идиотом" KLIMa - о чем молчат герои Достоевского в романе Идиот.

Спектакль Александра Кошкидько по пьесе KLIMa – это монолог Тоцкого, который вспоминает события своей жизни, получившие совершенно иное освещение в результате получения известия об убийстве Настасьи Филипповны.

Тоцкий находится в лечебнице для умалишённых в Ницце, мучается от бессонницы и мало-помалу впадает в тягучий и болезненный монолог.

Следуя за текстом пьесы, Александр Кошкидько создаёт измученного душевной болью героя, чудака и лирика, странного человека, у которого как будто бы нет кожи, нет защитного барьера.

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Создатели проекта:

Режиссер – Алексей Янковский

Артисты моноспектаклей: Александр Кошкидько, Анна Прохорова, Кристина Бойцова, Татьяна Мариничева, Ася Ширшина, Наталья Свешникова

Драматург – KLIM

Руководитель проекта – Татьяна Ртищева

Креативные продюсеры – Алина Герр, Дарья Кетова, Максим Богданов

Проект реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

Подробная программа фестиваля по ссылке: https://teatrasb.ru/fest-dostoevskiyvsstanislavkii