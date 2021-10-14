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Питерец.ру » Культура » Выставка «Достоевские раскраски»

Выставка «Достоевские раскраски»

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Опубликовал: 1lastochka
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Фото:
ВКонтакте
Детская библиотека «Остров сокровищ» приглашает детей и их родителей посетить уникальную игровую выставку «Достоевские раскраски»

11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского.
Детская библиотека «Остров сокровищ» приглашает детей и их родителей посетить уникальную игровую выставку «Достоевские раскраски», предоставленную литературно-мемориальным музеем Ф.М. Достоевского.
Мир Достоевского обычно воспринимается в приглушенных, мрачных серо-коричневых тонах, но на самом деле в произведениях Достоевского много разных красок, его Петербург – не всегда пасмурный, его герои одеты в костюмы, соответствующие своему времени и моде, часто яркие и цветные.
Считая, что одежда является серьезной характеристикой героя, Достоевский подробно описывал костюмы своих героев, часто выделяя одну важную деталь (шляпа Раскольникова, платок Сонечки, плащ Мышкина).
Сам Достоевский был очень разборчив в выборе костюма, обращался к лучшим портным, любил дорогое белье, следил за модой, был в курсе новых модных тенденций. Иногда он передавал созданным героям свои вкусы (пальто от Шармера, у которого шил Достоевский, «донашивал» Раскольников, Мышкин носил пиджак, похожий на тот, который был у Достоевского и др.).
Раскрашивая костюмы писателя и его персонажей по приведенным цитатам, посетители выставки узнают привычки Достоевского и вкусы его героев. А игровой элемент выставки позволит посмотреть на творчество писателя чуть свободнее, и, возможно, такое сотворчество чуть изменит ракурс восприятия его текстов.
Художники выставки: Ника Велегжанинова, Игорь Князев.
Посетить выставку «Достоевские раскраски» можно с 25 октября по 13 ноября по адресу: Ленинский проспект, дом 97/3, тел. 742-17-17, Детская библиотека № 11 «Остров сокровищ». Часы работы: понедельник - пятница 10.00 – 18.00, суббота 11:00 – 18:00 Группа ВКонтакте: https://vk.com/ostrov_sokrovich11

Источник: ВКонтакте
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