Выставка «Достоевские раскраски»

11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского.

Детская библиотека «Остров сокровищ» приглашает детей и их родителей посетить уникальную игровую выставку «Достоевские раскраски», предоставленную литературно-мемориальным музеем Ф.М. Достоевского.

Мир Достоевского обычно воспринимается в приглушенных, мрачных серо-коричневых тонах, но на самом деле в произведениях Достоевского много разных красок, его Петербург – не всегда пасмурный, его герои одеты в костюмы, соответствующие своему времени и моде, часто яркие и цветные.

Считая, что одежда является серьезной характеристикой героя, Достоевский подробно описывал костюмы своих героев, часто выделяя одну важную деталь (шляпа Раскольникова, платок Сонечки, плащ Мышкина).

Сам Достоевский был очень разборчив в выборе костюма, обращался к лучшим портным, любил дорогое белье, следил за модой, был в курсе новых модных тенденций. Иногда он передавал созданным героям свои вкусы (пальто от Шармера, у которого шил Достоевский, «донашивал» Раскольников, Мышкин носил пиджак, похожий на тот, который был у Достоевского и др.).

Раскрашивая костюмы писателя и его персонажей по приведенным цитатам, посетители выставки узнают привычки Достоевского и вкусы его героев. А игровой элемент выставки позволит посмотреть на творчество писателя чуть свободнее, и, возможно, такое сотворчество чуть изменит ракурс восприятия его текстов.

Художники выставки: Ника Велегжанинова, Игорь Князев.

Посетить выставку «Достоевские раскраски» можно с 25 октября по 13 ноября по адресу: Ленинский проспект, дом 97/3, тел. 742-17-17, Детская библиотека № 11 «Остров сокровищ». Часы работы: понедельник - пятница 10.00 – 18.00, суббота 11:00 – 18:00 Группа ВКонтакте: https://vk.com/ostrov_sokrovich11