Выставка «Негероическое время»

9 декабря в масштабах персональной выставки именитый петербургский скульптор и график Роберт Лотош представит графические листы и скульптуры разных лет.

Произведения Лотоша находятся в Государственном Русском музее, Музее городской скульптуры, Коллекции современного искусства Центрального выставочного зала «Манеж» (Санкт-Петербург), в Министерстве культуры России, в Союзе художников России (Москва); в частных собраниях России, Германии, Голландии, Дании, Израиля, США, Швеции, Финляндии, Франции и др. стран. Участник городских, российских и зарубежных выставок с 1981 года.

Его графические работы и роспись керамики несут на себе отпечаток «скульптурного» мышления и открывают художника с новой стороны.

На экспозиции «Негероическое время» зрителям будут представлены эскизы ко многим любимым скульптурным сюжетам автора, портреты его друзей и родных, отдельные бытовые сценки, заинтересовавшие художника пластикой героев. Наряду с героями мифов и легенд древнейших цивилизаций персонажами его произведений часто становятся обычные люди, близкие и знакомые, а порой даже мимолетно встреченные в жизни.

Для Роберта Лотоша нет категории «низких» или «высоких» тем. Автор живет и творит здесь и сейчас в наше подчас «негероическое время», когда, с одной стороны, уже все великие герои канули в Лету, а с другой, каждый может стать героем. Героем своего времени, героем своей жизни, героем своих социальных сетей или героем рисунков художника.

Выставка будет проходить до 31 января. Вход свободный. 0 +

РОБЕРТ ЛОТОШ «НЕГЕРОИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ»

9.12.2020 – 31.01.2021

(Галереи «Ул. Малевича» и «Бизнес-арт», 3 эт.)

Вернисаж 11 декабря в 19:00! Будет присутствовать автор!