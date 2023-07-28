В Мариинском дворце рассказали о самоуправлении в Петербурге эпохи Екатерины Второй

В Мариинском дворце жителям и гостям Санкт-Петербурга рассказали о реформе городского самоуправления Екатерины II. Лектором выступил хранитель сектора русских фондов XVIII-XXI веков Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ) Денис Алёшин.

Историк подробно рассказал о составе населения столицы Российской империи в середине 18 столетия, структуре самоуправления в городе, обязанностях и полномочиях Санкт-Петербургской городской думы. Это государственное учреждение было создано после издания императрицей Екатериной Великой в 1785 году Жалованной грамоты городам. В список делегатов первого созыва Думы вошли представители 6 разрядов городского населения – именитых граждан, городских обывателей, купцов, цеховых, посадских, иностранцев и иногородних гостей. Свою работу орган самоуправления завершил в 1918 году.

В финале лекции собравшиеся задали вопросы Денису Алёшину, поблагодарив за мероприятие. За активную просветительскую деятельность и работу по сохранению историко-культурного наследия сотрудник РНБ был также награждён Благодарностью Председателя Законодательного Собрания.