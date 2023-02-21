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Питерец.ру » Общество » «Разговоры о важном»: Депутаты рассказали школьникам об истории российского парламентаризма

«Разговоры о важном»: Депутаты рассказали школьникам об истории российского парламентаризма

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
«Разговоры о важном»: Депутаты рассказали школьникам об истории российского парламентаризма

Выездной учебный день прошёл сегодня в Мариинском дворце для учеников школы № 96 Калининского района. Депутаты парламента рассказали об устройстве государственной власти в городе. Занятие прошло в формате «Разговоры о важном». Уроки о структуре и принципах работы Законодательного Собрания провели Алексей Зинчук и Всеволод Беликов,  а также сотрудники Парламентско-просветительского центра. Они рассказали об истории российского парламентаризма, процессе принятия региональных и федеральных законов, местном самоуправлении в городе.

Как пояснил Алексей Зинчук, цель таких учебно-просветительских программ — познакомить молодёжь с городским парламентом.

— Ребята, которых уже со школьной скамьи интересуют политика, юриспруденция и законодательная деятельность, получили необходимые знания. Это может помочь им при выборе будущей профессии, — прокомментировал он.

Отметим, это не первое мероприятие, проводимое парламентариями в Мариинском дворце для петербургских школьников. Так, в январе этого года состоялся выездной учебный день для совета старшеклассников лицея № 144 Калининского района.

Источник: ЗАКС
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