В Мариинском дворце открылась выставка «Русские географические названия: история открытий», приуроченная к 220-й годовщине первого русского кругосветного плавания. Участников и гостей мероприятия приветствовали спикер петербургского парламента Александр Бельский, председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, основатель Фонда им. Миклухо-Маклая Николай Миклухо-Маклай-младший.
Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский отметил символичность открытия экспозиции в День российской науки.
Основу выставки составила частная коллекция, созданная в ходе современных экспедиций Николая Миклухо-Маклая-младшего, которые были осуществлены в 2017 и в 2019 годах.
За активную просветительскую деятельность и приобщение молодёжи к работе по сохранению и изучению этнокультурного наследия Александр Бельский вручил основателю фонда Благодарность Председателя Законодательного Собрания.
Кроме того, 8 и 9 февраля в Мариинском дворце состоится показ фильма «Берег Маклая». Документальная короткометражная лента подготовлена при поддержке городского правительства и посвящена культурным связям Санкт-Петербурга и далёкого «Берега Маклая» в Папуа-Новой Гвинее.