В Мариинском дворце открылась выставка «Русские географические названия: история открытий», приуроченная к 220-й годовщине первого русского кругосветного плавания. Участников и гостей мероприятия приветствовали спикер петербургского парламента Александр Бельский, председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, основатель Фонда им. Миклухо-Маклая Николай Миклухо-Маклай-младший.

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский отметил символичность открытия экспозиции в День российской науки.

— Русские географические названия в Океании — феномен без преувеличения уникальный. Наши топонимы не стали следствием захвата островных территорий. Не являются они и следами колонизации. Это свидетельства подлинного научного изучения мира. В этом их непохожесть на топонимическое наследие других народов в этом регионе. Благодаря кропотливой работе учёных, впервые в российской науке был составлен полный список из 129 русских географических названий в Океании, — сказал Александр Бельский.

Основу выставки составила частная коллекция, созданная в ходе современных экспедиций Николая Миклухо-Маклая-младшего, которые были осуществлены в 2017 и в 2019 годах.

— Многие предметы практически не отличаются от тех, которые 150 лет назад привозил в страну русский исследователь. Все вещи были специально подарены нашими друзьями из Папуа Новой Гвинеи, чтобы показать их российской публике, — рассказал Николай Миклухо-Маклай-младший.

За активную просветительскую деятельность и приобщение молодёжи к работе по сохранению и изучению этнокультурного наследия Александр Бельский вручил основателю фонда Благодарность Председателя Законодательного Собрания.

Кроме того, 8 и 9 февраля в Мариинском дворце состоится показ фильма «Берег Маклая». Документальная короткометражная лента подготовлена при поддержке городского правительства и посвящена культурным связям Санкт-Петербурга и далёкого «Берега Маклая» в Папуа-Новой Гвинее.