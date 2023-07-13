В Петербурге откроется летний кинотеатр «Кинодвор гостинки by KION»

Летний кинотеатр «Кинодвор гостинки by KION» откроется 14 июля в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Гости мультиформатного общественного пространства смогут под открытым небом посмотреть оригинальные сериалы и фильмы онлайн-кинотеатра KION, среди которых такие популярные народные хиты как: комедия «Бэби-тур» по сценарию Василия Сигарева, документальный фильм «Пелевин», мистический сериал «Там, где цветет полынь» с Сабиной Ахмедовой и Викторией Агалаковой, драма с Артемом Ткаченко и Екатерина Вилкова «В раю мест нет», фэнтези-детектив с Романом Маякиными и Лукерьей Ильяшенко «Сергий против нечисти» и другие проекты из линейки контента KION Originals.

Показы в летнем кинотеатре начнутся 14 июля и будут проходить до конца лета. Подробное расписание показов можно найти на сайте мультиформатного общественное пространства. Для посещения летнего кинотеатра необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия (иметь подписку онлайн-кинотеатра KION необязательно, если подписки нет – ее выдадут всем посетителям на месте).

Регистрация на показы осуществляется по ссылке: https://bgdvor.ru/

«Двор Гостинки» — мультиформатное общественное пространство под открытым небом в центре Петербурга на Невском. В пространстве проводятся концерты, лекции, ярмарки и спортивные мероприятия и кинопоказы. Подробно ознакомиться с программой мультиформатного общественного пространства можно на официальном сайте. Адрес: Невский пр., 35// ул.Садовая, 17, внутренняя территория Большого Гостиного Двора.

Среди фильмов и сериалов, которые будут показаны в рамках летнего кинотеатра «Кинодвор гостинки by KION» сериал «Там, где цветет полынь» о жизни десятиклассницы Ульяны (Виктория Агалакова), которая резко меняется, когда она обнаруживает у себя страшный дар — предвидеть гибель других людей. В результате несчастного случая она лишается семьи и дома. В попытке понять, как избавиться от своего проклятья, Ульяна сталкивается с потусторонними силами, которыми управляет загадочная женщина по имени Рута (Сабина Ахмедова). Ульяне предстоит взглянуть в лицо собственным страхам и выяснить, какие тайны хранит поле полыни, цветущее у дома таинственной Руты.

Также жители Санкт-Петербурга познакомятся с народной комедией «Бэби-тур», которая погружает зрителей в середину 2000-х, поселок Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида (Анастасия Попова) продает косметику и от одной из клиенток узнаёт — если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. А когда достигнет совершеннолетия, сможет уехать и перевезти на новую родину родителей. На встрече с подругами Зина предлагает им всем вместе забеременеть и накопить денег, чтобы совершить бэби-тур. Осталось дело за малым — раздобыть денег и отца для будущего американца.

Среди фильмов, которые можно будет увидеть под открытым небом, будет показ документального расследования «Пелевин» о жизни главного мистификатора российской литературы и одного из самых успешных современных писателей Виктора Пелевина, более двадцати лет не появлявшегося на публике. С помощью изучения архивов и баз данных и интервью знавших его людей режиссер фильма Родион Чепель погружается в мир героя и выстраивает хронологию удивительной жизни писателя.