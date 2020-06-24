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Питерец.ру » Культура » Музей стрит-арта и сеть кинотеатров «Мираж Синема» открывают автокинотеатр

Музей стрит-арта и сеть кинотеатров «Мираж Синема» открывают автокинотеатр

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Italy Group, Музей стрит-арта и сеть кинотеатров «Мираж Синема» открывают автокинотеатр 

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» совместно с «Italy Group» открывают свой первый автокинотеатр в Санкт-Петербурге. Кинотеатр расположился на площадке Музея стрит-арта на шоссе Революции 84АБ. 

«Это абсолютно новый и интересный для нас формат. Все соскучились и по кино, и по ресторанам, и по музеям. Этим проектом мы хотим объединить все три направления, без которых в летний период было бы совсем тоскливо», – сообщает Олег Ивонинский, совладелец сети кинотеатров «Мираж Синема».

Кинотеатр откроется 27 июня кассовым фильмом Гая Ричи «Джентельмены». Это даст возможность необычно провести субботу как поклонникам фильма, так и зрителям, которые не нашли времени для похода в кино до начала карантина. В репертуар будут входить недавние кинопремьеры, а также популярные фильмы прошлых лет. Кинопоказ можно рассматривать как полноценный досуг, ведь во время просмотра гости смогут заказать еду и напитки из меню ресторана «Italiani» прямо в машину.

Работа автокинотеатра будет организована с полным учетом рекомендаций Роспотребнадзора, отвечая всем требованиям безопасности. Посмотреть расписание и купить билеты онлайн можно на сайте и в социальных сетях «Мираж Синема». Въезд на парковку осуществляется по бесконтактному считыванию QR-кода билета, там же зрителям сообщают на какую FM-волну необходимо настроить радиоприемник. Сделать и оплатить заказ еды и напитков можно как заранее, так и во время просмотра на сайте ресторана «Italiani». Заказ доставят официанты прямо в машину. Автокинотеатр будет работать ежедневно до конца лета. Стоимость билета за въезд одного автомобиля от 500 руб. Площадка рассчитана на 50 машиномест.

Посмотреть расписание и купить билет https://m.mirage.ru/spb/

Источник: Мираж Синема
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