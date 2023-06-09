В Приоратском парке Гатчины открывается летний киносезон: с 10 июня каждую субботу у Водонапорной башни будет бесплатно работать уютный кинотеатр под открытым небом и живая музыка.

В репертуаре летнего синематографа — около 30 художественных, документальных и мультипликационных фильмов: шедевры отечественного кинематографа, известные детские сказки и мультфильмы.

Кинопоказы будут приурочены к значимым датам. Например, в честь Дня России кинопарк в Гатчине будет работать еще 12 июня и покажет художественный фильм «Огонь». 100-летаю композитора Исаака Шварца посвящены документальные и художественные фильмы «Звезда пленительного Шварца», «Соломенная шляпка» и «Мелодии белой ночи». Кл Дню памяти и скорби 24 июня покажут фильм «Мы из будущего». Во Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля можно будет посмотреть киноленту «Не могу сказать «прощай».

Для юных зрителей будут организованы дневные кинопоказы детских мультипликационных и художественных фильмов: «Летучий корабль», «Вовка в тридевятом царстве»,«Королевство кривых зеркал», «После дождичка. В четверг».

Начало кинопоказов для детей в 16.00, вечерних кинопоказов – в 19.00.

Фестиваль не ограничится только кинопоказами: 17 июня в 14:00 состоится концерт в честь 100-летия композитора Исаака Шварца. В День семьи, любви и верности в парке соберутся творческие семьи, чтобы исполнить любимые песни. Также на площадке фестиваля будут проходить викторины на тему кино и музыки, а по вечерам — Летняя эстрада и выступления музыкантов.

Программа летнего кинопарка опубликована здесь.