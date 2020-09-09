Начинает свою работу кинотеатр «Ленфильм»

Уютный кинозал на «Ленфильме» сможет принять всех своих зрителей уже с 12 сентября. Все показы будут проводиться при соблюдении мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором: обязательное ношение масок, перчаток и обязательное соблюдение дистанции между зрителями. Также из 194 мест в нашем кинозале, доступными для сеансов будет только 100.

В нашем кафе «Дранковъ» при кинотеатре всех гостей и зрителей ждут выпечка, десерты, ароматный кофе, горячий чай, а также другие напитки.

На первых сеансах после снятия ограничений будут показаны нашумевшие «Довод» режиссера Кристофера Нолана и «Мулан» режиссера Ники Каро по известному диснеевскому мультфильму. В дальнейшем, с 18 сентября, зрители смогут посмотреть «Шугалей-2» режиссера Максима Бриуса о российском социологе Максиме Шугалее, а с 24 сентября фильм «Стрельцов» Ильи Учителя о звезде советского футбола Эдуарде Стрельцове.

В культурно-выставочном пространстве гостей ожидает новая экспозиция, посвященная известному актеру Павлу Петровичу Кадочникову.

Хотим напомнить, что «Ленфильм» продолжает свои социальные показы и обсуждения! Продолжит свою работу и «Ленфильм-клуб». Уже с 17 сентября каждую неделю в стенах кинозала «Ленфильм» будут проходить особые бесплатные кинопоказы в рамках «Ленфильм-клуба» и, конечно, обсуждения увиденного с экспертами и членами съемочных групп. Первым показом с обсуждением станет фильм «Шугалей», а полную программу «Ленфильм-клуба» мы традиционно в скором времени разместим на сайте! Не пропустите!

Записаться на киносеансы, как и на экскурсии, можно по телефону культурно-выставочного центра «Ленфильм».