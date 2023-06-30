В Петербурге открыли памятник первому Президенту Вьетнама Хо Ши Мину

Депутаты петербургского парламента Николай Бондаренко, Валерий Гарнец и Александр Ходосок приняли участие в открытие памятника первому Президенту Вьетнама Хо Ши Мину. На мероприятии также присутствовали Губернатор Александр Беглов, представители органов исполнительной власти и официальной делегации Социалистической Республики Вьетнам.

На пересечении улиц Просвещения и Хошимина в Выборгском районе Санкт-Петербурга установлен бронзовый монумент высотой в 4,5 метра, созданный под руководством архитектора Анатолия Чернова.

― В СССР и в России всегда относились с огромным уважением к политическому и творческому наследию Хо Ши Мина. Всю свою жизнь он боролся за независимость родной страны. Сегодня мы все понимаем, как важен для процветания государства подлинный суверенитет, и какими усилиями его приходится отстаивать. Противостоять санкционному давлению, прямым военным угрозам, попыткам сломить дух, подчинить политически и экономически. И пройти этот путь можно лишь по завету великого вьетнамского государственного деятеля и поэта: «В любом деле думай в первую очередь не о себе, а о соотечественниках, о народе. Иди в первых рядах, когда трудно, и занимай последнее место, когда речь идёт о вознаграждении». Именно такие люди меняют судьбы своих стран и всего мира, ― прокомментировал Александр Бельский.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пожелал гостям города и всему вьетнамскому народу процветания страны, а член Политбюро Коммунистической партии Вьетнама, секретарь Партийного Комитета города Хошимин Нгуен Ван Нэн в ответном слове выразил огромную благодарность руководству города и всем петербуржцам от имени партийного комитета Хошимина и народа Вьетнама.

В этом году исполняется 100 лет с момента первого прибытия Хо Ши Мина (Нгуен Ай Куока) в Петроград. Национальный лидер вьетнамского народа установил крепкие дружественные отношения с Советским Союзом. Ленинград поставлял энергетическое оборудование, строил электростанции для государства-союзника. Вьетнамские специалисты знакомились с советским опытом управления экономикой, достижениями промышленности. В ленинградских институтах и лабораториях проводились стажировки для вьетнамских коллег, обучались студенты из Вьетнама. В 1977 году Хошимин и Петербург стали городами-побратимами.

Сегодня Санкт-Петербург ― лидер среди регионов России по количеству ежегодно проводимых совместных мероприятий с Вьетнамом. Достигнуты договорённости о прямом авиасообщении между Санкт-Петербургом и Вьетнамом, администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга и народный комитет района Канзё в городе Хошимин подписали Меморандум о сотрудничестве, до конца года планируется к подписанию аналогичный Меморандум между парламентами Северной столицы и Хошимина.