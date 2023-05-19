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Питерец.ру » Культура » Выставка «Санкт‑Петербург и Вьетнам: дружба, проверенная временем»

Выставка «Санкт‑Петербург и Вьетнам: дружба, проверенная временем»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Невской Ратуше открылась выставка «Санкт‑Петербург и Вьетнам: дружба, проверенная временем»

18 мая в Невской Ратуше открылась выставка «Санкт‑Петербург и Вьетнам: дружба, проверенная временем», подготовленная по инициативе Архивного комитета Санкт‑Петербурга силами пяти центральных государственных архивов: Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт‑Петербурга, Центрального государственного архива Санкт‑Петербурга, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт‑Петербурга, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт‑Петербурга, Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт‑Петербурга. Значительную помощь в подготовке проекта оказал Комитет по внешним связям Санкт‑Петербурга.

Выставка приурочена к двум знаменательным датам – 100-летию первого приезда в Петроград Хо Ши Мина (молодой революционер, будущий лидер вьетнамского народа, в свои 33 года носил имя Нгуен Ай Куок) и 320-летию Санкт‑Петербурга.

Дипломатические отношения СССР и Вьетнама были установлены 30 января 1950 года. Тогда же по инициативе первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина было создано Общество вьетнамо-советской дружбы, призванное наладить культурные, экономические и политические связи с Советским Союзом. Было положено начало обширным контактам Ленинграда и Вьетнама, которые активно и плодотворно развивались на протяжении многих последующих лет.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Данг Минь Кхой, председатель Архивного комитета Санкт‑Петербурга Петр Тищенко, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Вячеслав Калганов, директор Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт‑Петербурга Владимир Тарадин.

После торжественной церемонии, руководитель архивной службы города провел экскурсию по выставке для вьетнамских друзей. Посол высоко оценил качество экспозиции и представленные на ней документы. Особенно понравились гостям архивные фотоснимки слонов Сюна и Кунга, подаренных Хо Ши Мином ленинградским детям, на площадке "слоновника" зоопарка, предоставленные для экспонирования Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт‑Петербурга.

Источник: Администрация Петербурга
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