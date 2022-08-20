В Петербурге установят памятник Александру Блоку

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга «О размещении памятника поэту Блоку А.А.».

Памятник классику русской литературы установят у дома 57 по улице Декабристов. Александр Блок жил в этом доме с 1912 по 1921 год. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В 1946 году на фасаде здания была установлена мраморная мемориальная доска со следующим текстом: «В этом доме жил с 6 августа 1912 г. и умер 7 августа 1921 г. Александр Блок».

25 ноября 1980 года к 100-летию со дня рождения Александра Блока в здании был открыт музей - филиал Санкт‑Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей истории Санкт‑Петербурга».

Недалеко от места установки памятника располагается улица, названная в честь поэта.

Памятник представляет собой скульптуру высотой 3.6 метра, установленную на гранитном постаменте. Скульптура выполнена из бронзы. Общая высота памятника с учетом постамента 4.05 м. На лицевой части постамента нанесена надпись: «Александру Блоку».