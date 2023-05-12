Петербург с официальным визитом посетила делегация из Социалистической Республики Вьетнам

Мариинский дворец с официальным визитом посетила делегация Государственного комитета Социалистической Республики Вьетнам по делам Мавзолея Президента Хо Ши Мина. Представителей республики приветствовали заместитель спикера петербургского парламента Николай Бондаренко и заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов.
Как отметил Николай Бондаренко, этот визит приобретает особое значение, поскольку проходит в преддверии открытия памятника первому Президенту Вьетнама Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге к 100-летию его прибытия в Петроград.
Депутат сообщил, что на базе лицея №488, который находится в непосредственной близости от памятника, неравнодушные горожане организовали Музей памяти Хо-Ши-Мина. Представители Государственного комитета по делам Мавзолея первого Президента Социалистической Республики Вьетнам передали в музей ценные экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью Хо-Ши-Мина.