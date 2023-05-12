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Петербург с официальным визитом посетила делегация из Социалистической Республики Вьетнам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Мариинский дворец с официальным визитом посетила делегация Государственного комитета Социалистической Республики Вьетнам

Мариинский дворец с официальным визитом посетила делегация Государственного комитета Социалистической Республики Вьетнам по делам Мавзолея Президента Хо Ши Мина. Представителей республики приветствовали заместитель спикера петербургского парламента Николай Бондаренко и заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов.

Как отметил Николай Бондаренко, этот визит приобретает особое значение, поскольку проходит в преддверии открытия памятника первому Президенту Вьетнама Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге к 100-летию его прибытия в Петроград.

— Санкт-Петербург ожидает начало традиционной недели Вьетнама. Рады констатировать, что это событие мы будем встречать с хорошими результатами. Отлажено продуктивное взаимодействие наших государств, укрепляется сотрудничество Санкт-Петербурга и города Хошимина. Кроме того, летом в Выборгском районе Северной столицы будет открыт памятник создателю современного, независимого Вьетнама. Сейчас работы по установке памятника Хо Ши Мину в самом разгаре, уверен, в конце июня благоустроенный сквер с монументом выдающегося политического вьетнамского деятеля будет радовать жителей и гостей нашего города, — сказал Николай Бондаренко.

Депутат сообщил, что на базе лицея №488, который находится в непосредственной близости от памятника, неравнодушные горожане организовали Музей памяти Хо-Ши-Мина. Представители Государственного комитета по делам Мавзолея первого Президента Социалистической Республики Вьетнам передали в музей ценные экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью Хо-Ши-Мина.

Источник: ЗАКС
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