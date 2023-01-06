В Петербурге открыли памятник Александру Блоку

В Санкт-Петербурге открыли памятник классику русской литературы – Александру Александровичу Блоку. Участие в торжественной церемонии приняли Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, Губернатор города Александр Беглов, а также Народные артисты РФ Николай Буров и Юрий Александров.
Четырехметровый монумент появился у дома №57 по улице Декабристов. Место выбрано неслучайно: именно здесь поэт жил и творил в течение 9 лет. В частности, написал знаменитые поэмы «Двенадцать» и «Соловьиный сад», пьесу «Роза и Крест», циклы стихотворений «Кармен», «Ямбы» и другие.
Спикер парламента поздравил горожан с новой культурной точкой притяжения. У поклонников творчества поэта появилось еще одно место, где можно прикоснуться к искусству и почтить память автора.
Глава Северной столицы Александр Беглов также подчеркнул крепкую связь Александра Блока с Петербургом. Он отметил, что классик был «самым петербургским поэтом» и настоящим гражданином, который, несмотря на трудности, остался с родным городом до конца.
В завершении торжественной церемонии участники мероприятия возложили к монументу цветы, посетили Музей-квартиру Блока.
Добавим, постановление об установке памятника было принято на заседании Законодательного Собрания в конце июня 2022 года. Эскиз разработан скульптором Евгением Ротановым и архитектором Иваном Кожиным. Памятник представляет собой бронзовую скульптуру высотой 3,6 метра, водруженную на гранитный постамент. Общая высота памятника превышает 4 метра. На лицевой части подножия высечена надпись: «Александру Блоку».