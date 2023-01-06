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Питерец.ру » Культура » В Петербурге открыли памятник Александру Блоку

В Петербурге открыли памятник Александру Блоку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Памятник Александру Блоку открыли на улице Декабристов

В Санкт-Петербурге открыли памятник классику русской литературы – Александру Александровичу Блоку. Участие в торжественной церемонии приняли Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, Губернатор города Александр Беглов, а также Народные артисты РФ Николай Буров и Юрий Александров.

Четырехметровый монумент появился у дома №57 по улице Декабристов. Место выбрано неслучайно: именно здесь поэт жил и творил в течение 9 лет. В частности, написал знаменитые поэмы «Двенадцать» и «Соловьиный сад», пьесу «Роза и Крест», циклы стихотворений «Кармен», «Ямбы» и другие.

Спикер парламента поздравил горожан с новой культурной точкой притяжения. У поклонников творчества поэта появилось еще одно место, где можно прикоснуться к искусству и почтить память автора.

– Блок неотделим от Петербурга. В каждой улице, в каждом здании чувствуется его дух. Потому особый смысл обретает исполнение памятника. Скульптор и архитектор решили не делать фигуру статичной – она наклонена вперед и кажется, что движется. На мой взгляд, отличное решение: как если бы поэт шел рядом с нами и предлагал следовать за ним – по Петербургу Блока. Спасибо всем причастным к проекту за выдающуюся работу! Уверен, новый монумент полюбится петербуржцам и гостям города, – отметил Александр Бельский.

Глава Северной столицы Александр Беглов также подчеркнул крепкую связь Александра Блока с Петербургом. Он отметил, что классик был «самым петербургским поэтом» и настоящим гражданином, который, несмотря на трудности, остался с родным городом до конца.

В завершении торжественной церемонии участники мероприятия возложили к монументу цветы, посетили Музей-квартиру Блока.

Добавим, постановление об установке памятника было принято на заседании Законодательного Собрания в конце июня 2022 года. Эскиз разработан скульптором Евгением Ротановым и архитектором Иваном Кожиным. Памятник представляет собой бронзовую скульптуру высотой 3,6 метра, водруженную на гранитный постамент. Общая высота памятника превышает 4 метра. На лицевой части подножия высечена надпись: «Александру Блоку».

Источник: ЗАКС
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