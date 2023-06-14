Специально ко Дню медицинского работника музейно-выставочный центр «Россия – моя история» подготовил авторскую экскурсию «Medicina est… Санкт-Петербург»

Исторический парк «Россия - моя история» в преддверии Дня медицинского работника приглашает посетить авторскую экскурсию «Medicina est… Санкт-Петербург», посвященную истории медицины Санкт-Петербурга XVIII-XX вв.

В ходе экскурсии посетители узнают, как развивалась медицина в Санкт-Петербурге со времен Петра I и до современности. В частности, как менялись методы лечения болезней и ранений, как развивалась медицинская наука и образование не только города, но и страны в целом.

Посетители смогут, прогуливаясь по виртуальным улицам города, проследить как под влиянием развития медицины формировался и уникальный по своей природе Санкт-Петербург.

Найдут ответы на многие вопросы, например, зачем Петр I носил в кармане пеликана? С чем связана в медицине серебряная нить? Какой мертвый язык должны были знать все врачи?

Экскурсия «Medicina est… Санкт-Петербург» направлена не только на посетителей всех возрастов и профессий, но также может быть адаптирована и для работников медицинской сферы.

Место проведения: экспозиция «Санкт-Петербург. История развития»

Продолжительность – 1 час.

Для организованных групп от 5 до 20 человек, по предварительной записи по телефону: 617-00-90

Стоимость тематической экскурсии: 350 рублей